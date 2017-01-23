Un esperimento tra le stazioni di Austerlitz e Lione

Queste navette sono un mezzo di trasporto innovativo. Durante questo test, gli utenti saranno in grado di viaggiare più facilmente – e gratuitamente – tra le stazioni di Austerlitz e Lione. Del marchio francese Easymile, le navette offriranno 6 posti ai passeggeri e circoleranno 7 giorni su 7, dalle 14h alle 20h, con un agente presente a bordo. Queste navette sono elettriche al 100% e beneficiano della ricarica notturna.



Questo esperimento mira innanzitutto a raccogliere l'opinione degli utenti su questo nuovo servizio, nonché eventuali suggerimenti per miglioramenti. Saranno inoltre raccolte informazioni sulle loro prestazioni, affidabilità, supervisione, sicurezza operativa. Una valutazione precisa di questo test su vasta scala sarà effettuata dai team RATP nei prossimi mesi. Leggi tutto: Navette autonome: lancio di un esperimento sul ponte Charles de Gaulle a Parigi