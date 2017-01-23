Navette autonome: lancio di un esperimento sul ponte Charles de Gaulle a Parigi

Queste navette sono un mezzo di trasporto veloce e innovativo. Durante questo test, gli utenti saranno in grado di viaggiare più facilmente – e gratuitamente – tra le stazioni di Austerlitz e Lione. Queste navette offriranno 6 posti ai passeggeri e circoleranno 7 giorni su 7, dalle 14h alle 20h, con un agente presente a bordo. Queste navette sono elettriche al 100% e beneficiano della ricarica notturna.

Questo esperimento mira innanzitutto a raccogliere l'opinione degli utenti su questo nuovo servizio, nonché eventuali suggerimenti per miglioramenti. Saranno inoltre raccolte informazioni sulle loro prestazioni, affidabilità, supervisione, sicurezza operativa. Una valutazione precisa di questo test su vasta scala sarà effettuata dai team RATP nei prossimi mesi. Nel corso del 2017 saranno avviati altri esperimenti.