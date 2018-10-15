Navigo, accesso a tutte le forme di mobilità nell'Île-de-France

.

Nel 2019 verrà lanciato il pass Navigo Easy. Si tratta di un pass contactless (costo di 2 euro) che caricherà contemporaneamente più biglietti di trasporto (fino a 3 carnet di biglietti t+, biglietti per l'aeroporto, ecc.).

Navigo Liberté+ è un pacchetto che ti permetterà di viaggiare liberamente a Parigi, con un'unica carta in cui verranno conteggiati i viaggi effettivamente effettuati. L'utente pagherà solo ciò che consuma e verrà automaticamente detratto dall'importo dei suoi viaggi il mese successivo. Questo servizio è rivolto agli utenti dei biglietti t+ ma presenta vantaggi che oggi non esistono con i biglietti attuali: ad esempio, collegamenti gratuiti tra autobus e metropolitana, fatturazione per consumo effettivo, ecc. Sarà lanciato nel 2019 con, inizialmente, un perimetro che è quello degli attuali biglietti t + o metropolitana, autobus, tram e RER a Parigi. Funzionerà grazie a un classico pass Navigo.

