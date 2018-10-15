Navigo, accesso a tutte le forme di mobilità nell'Île-de-France
Nuovi biglietti per adattarsi a tutti gli stili di vita
Il pass Navigo è per tutti i viaggiatori, sia che viaggino regolarmente o più occasionalmente. Nel 2019, i pacchetti Navigo saranno arricchiti con una nuova offerta, Liberté+, e verrà lanciato un nuovo pass, Navigo Easy.
Queste due novità sono state progettate per soddisfare le esigenze specifiche dei cosiddetti viaggiatori "occasionali" e sostituire gradualmente i biglietti della metropolitana.
Nel 2019 verrà lanciato il pass Navigo Easy. Si tratta di un pass contactless (costo di 2 euro) che caricherà contemporaneamente più biglietti di trasporto (fino a 3 carnet di biglietti t+, biglietti per l'aeroporto, ecc.).
Navigo Liberté+ è un pacchetto che ti permetterà di viaggiare liberamente a Parigi, con un'unica carta in cui verranno conteggiati i viaggi effettivamente effettuati. L'utente pagherà solo ciò che consuma e verrà automaticamente detratto dall'importo dei suoi viaggi il mese successivo. Questo servizio è rivolto agli utenti dei biglietti t+ ma presenta vantaggi che oggi non esistono con i biglietti attuali: ad esempio, collegamenti gratuiti tra autobus e metropolitana, fatturazione per consumo effettivo, ecc. Sarà lanciato nel 2019 con, inizialmente, un perimetro che è quello degli attuali biglietti t + o metropolitana, autobus, tram e RER a Parigi. Funzionerà grazie a un classico pass Navigo.
Scarica il comunicato stampa dedicato a Navigo Liberté+ e Navigo Easy.
Servizi accessibili con Navigo
Il pass Navigo sta diventando il supporto universale per l'intermodalità per facilitare la vita quotidiana dei residenti dell'Ile-de-France e riunisce sempre più soluzioni di viaggio sullo stesso supporto.
- Véligo: più di 100 posti per parcheggiare la bici in sicurezza vicino alle stazioni ferroviarie.
- Park and Ride : oltre 9800 posti park and ride già lanciati per garantire la complementarità tra trasporto pubblico e auto.
Île-de-France Mobilités ha inoltre deciso di creare quasi 1200 posti auto alla periferia di Parigi, messi a disposizione degli utenti del trasporto pubblico. Saranno in grado di continuare facilmente il loro viaggio con i mezzi pubblici senza subire le difficoltà di parcheggio e traffico a Parigi che sono state recentemente amplificate con la chiusura delle corsie sulla riva.
Con il tuo pacchetto Navigo, puoi viaggiare su una delle reti più importanti del mondo. 13 linee ferroviarie, 14 linee della metropolitana, 9 linee di tram, 1500 linee di autobus e pullman in tutta l'Île-de-France. Una rete che si evolve e si adatta alle tue esigenze