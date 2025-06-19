Navigo Liberté+ ora disponibile su smartphone

Sei già abbonato con un pass fisico e vuoi passare a Navigo Liberté+ sul telefono?

Se sei già registrato al servizio Navigo Liberté+ su pass fisico e vuoi usufruire del servizio dematerializzato: non è possibile trasferire il tuo contratto esistente direttamente sul tuo telefono, dovrai sottoscrivere un nuovo contratto sul telefono.

Cosa fare?

Una volta che il tuo nuovo contratto Navigo Liberté+ è stato sottoscritto sull'app IDF Mobilités, ti consigliamo: