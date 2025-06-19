Navigo Liberté+ ora disponibile su smartphone
Viaggia con la mente (ancora) più leggera
Navigo Liberté+ - il servizio che ti permette di viaggiare in tutta l'Île-de-France a tariffe vantaggiose e pagare solo per i viaggi effettuati - arriva sugli smartphone.
Goditi i vantaggi del servizio con l'app Île-de-France Mobilités su smartphone Android e iOS.
I vantaggi di Navigo Liberté+: in breve
- Paga solo per i viaggi effettuati : ogni mese, paga solo per i viaggi effettuati il mese scorso
- Tariffe interessanti : € 1,60 per un viaggio in autobus o tram e € 1,99 per la metropolitana, la RER o il treno (esclusi i viaggi aeroportuali)
- Collegamenti gratuiti : goditi un collegamento gratuito per 2 ore tra metro / RER / tram espresso e 1h30 tra autobus / tram
- Un limite giornaliero : le tue spese sono limitate al prezzo di un pass giornaliero Navigo (12 €), ad eccezione di viaggi specifici come quelli verso gli aeroporti
Come attivare Navigo Liberté+ sul telefono?
Vuoi utilizzare il tuo smartphone per viaggiare in Île-de-France con Navigo Liberté+? L'attivazione è semplice:
- Installa o aggiorna l'app Île-de-France Mobilités dal tuo negozio (iOS o Android)
- Apri l'app e vai alla scheda "Acquista", quindi fai clic su Navigo Liberté+
- Inserisci i tuoi dati, firma il contratto direttamente dall'app e inizia a viaggiare
Buono a sapersi : la convalida viene ora eseguita avvicinando il telefono al validatore, esattamente come con un pass fisico, ma senza dover estrarre nient'altro che il cellulare.
Sei già abbonato con un pass fisico e vuoi passare a Navigo Liberté+ sul telefono?
Se sei già registrato al servizio Navigo Liberté+ su pass fisico e vuoi usufruire del servizio dematerializzato: non è possibile trasferire il tuo contratto esistente direttamente sul tuo telefono, dovrai sottoscrivere un nuovo contratto sul telefono.
Cosa fare?
Una volta che il tuo nuovo contratto Navigo Liberté+ è stato sottoscritto sull'app IDF Mobilités, ti consigliamo:
- metti da parte il tuo pass fisico Navigo Liberté+
- convalida solo con il telefono per evitare confusione durante il viaggio e la fatturazione
Mobilità ancora più connessa
Navigo Liberté+ su smartphone segna un nuovo passo nella semplificazione degli spostamenti con i mezzi pubblici nell'Île-de-France.
Non c'è bisogno di cercare disperatamente il tuo pass nella borsa o nelle tasche: il tuo telefono è la tua chiave per viaggiare liberamente, in tutta la regione.