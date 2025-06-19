Navigo Liberté+ ora disponibile su smartphone

© Sylvain Homo

Viaggia con la mente (ancora) più leggera

Navigo Liberté+ - il servizio che ti permette di viaggiare in tutta l'Île-de-France a tariffe vantaggiose e  pagare solo per i viaggi effettuati - arriva sugli smartphone.

Goditi i vantaggi del servizio con l'app Île-de-France Mobilités su smartphone Android e iOS.

I vantaggi di Navigo Liberté+: in breve

  • Paga solo per i viaggi effettuati : ogni mese, paga solo per i viaggi effettuati il mese scorso
  • Tariffe interessanti : € 1,60 per un viaggio in autobus o tram e € 1,99 per la metropolitana, la RER o il treno (esclusi i viaggi aeroportuali)
  • Collegamenti gratuiti : goditi un collegamento gratuito per 2 ore tra metro / RER / tram espresso e 1h30 tra autobus / tram
  • Un limite giornaliero : le tue spese sono limitate al prezzo di un pass giornaliero Navigo (12 €), ad eccezione di viaggi specifici come quelli verso gli aeroporti

Per poter guardare questo video, è necessario

Come attivare Navigo Liberté+ sul telefono?

Vuoi utilizzare il tuo smartphone per viaggiare in Île-de-France con Navigo Liberté+? L'attivazione è semplice:

  1. Installa o aggiorna l'app Île-de-France Mobilités dal tuo negozio (iOS o Android)
  2. Apri l'app e vai alla scheda "Acquista", quindi fai clic su Navigo Liberté+
  3. Inserisci i tuoi dati, firma il contratto direttamente dall'app e inizia a viaggiare

Buono a sapersi : la convalida viene ora eseguita avvicinando il telefono al validatore, esattamente come con un pass fisico, ma senza dover estrarre nient'altro che il cellulare.

Sei già abbonato con un pass fisico e vuoi passare a Navigo Liberté+ sul telefono?

Se sei già registrato al servizio Navigo Liberté+ su pass fisico e vuoi usufruire del servizio dematerializzato: non è possibile trasferire il tuo contratto esistente direttamente sul tuo telefono, dovrai sottoscrivere un nuovo contratto sul telefono.

Cosa fare?

Una volta che il tuo nuovo contratto Navigo Liberté+ è stato sottoscritto sull'app IDF Mobilités, ti consigliamo:

  • metti da parte il tuo pass fisico Navigo Liberté+
  • convalida solo con il telefono per evitare confusione durante il viaggio e la fatturazione

Mobilità ancora più connessa

© Sylvain Homo

Navigo Liberté+ su smartphone segna un nuovo passo nella semplificazione degli spostamenti con i mezzi pubblici nell'Île-de-France.

Non c'è bisogno di cercare disperatamente il tuo pass nella borsa o nelle tasche: il tuo telefono è la tua chiave per viaggiare liberamente, in tutta la regione.

Allora, pronti ad adottare questo nuovo modo di viaggiare?