Novità per i viaggiatori di età pari o superiore a 62+ anni: il Navigo Annual Senior Pricing
I vantaggi dei prezzi senior
- Una tariffa molto vantaggiosa, 37,60 euro al mese, ovvero il 50% del prezzo del pacchetto mensile Navigo
- Consente viaggi illimitati su tutta la rete Île-de-France (zone da 1 a 5)
- Senza impegno: è possibile disdire o sospendere l'abbonamento in qualsiasi momento prima del 20 del mese, per il mese successivo, con un periodo massimo di sospensione di 12 mesi.
L'illustrazione passa Navigo con un documento d'identità con foto, nome e cognome
Come beneficiare del Navigo Senior
Per beneficiare del Navigo annuale alla tariffa Senior, devono essere soddisfatte due condizioni:
- Avere 62 anni o più
- Non avere un'attività professionale, o esercitare un'attività professionale rigorosamente inferiore a metà tempo.
Per circolare alla tariffa Senior, è molto semplice:
- Sei già abbonato al pacchetto annuale Navigo? Puoi fare la tua richiesta direttamente online sul tuo spazio personale. Nota: per beneficiare dei prezzi Senior per il mese successivo, è necessario abbonarsi online entro il 10 del mese corrente.
- Non sei abbonato al pacchetto annuale Navigo? Vai all'agenzia commerciale Navigo (SNCF, RATP o Optile) o ai banchi del club RATP con un RIB e un documento d'identità.
Altre informazioni su Navigo Senior
Navigo Annuel alla tariffa Senior è disponibile solo per il pacchetto All Zone (zone da 1 a 5). Ora beneficiate di tutte le aree ad un prezzo più vantaggioso!
Il pagamento della tariffa senior viene effettuato solo tramite addebito diretto mensile (12 addebiti diretti all'anno).
- Hai già un Navigo annuale con pagamento in contanti? Recati presso l'agenzia di vendita Navigo (SNCF, RATP o Optile) o presso i banchi del club RATP per modificare il metodo di pagamento.
- Possiedi già un Navigo annuale a 2 zone? Recati presso l'agenzia di vendita Navigo (SNCF, RATP o Optile), presso alcuni sportelli RATP o presso i Comptoirs Services Navigo SNCF per modificare le zone di validità del tuo pacchetto.
Per maggiori dettagli, visita la pagina del pacchetto annuale Navigo.