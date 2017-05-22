Noctilien migliora la sua offerta di autobus notturni

Entro il 2020 saranno create anche nuove linee. Nei sobborghi esterni, permetteranno di prendere il posto dei treni e della RER con fermate corrispondenti alle stazioni e alle stazioni. Le linee identificate come prioritarie sono le seguenti:

Sul ramo della RER D Nord: N146, da Gare de l'Est a Survilliers-Fosses, via Garges-Sarcelles;

Sul ramo nord della linea H: N147, da Gare de l'Est a Persan-Beaumont, via Deuil ed Écouen;

Sul ramo ovest della linea H: N148, da Gare de l'Est a Taverny, via Ermont-Eaubonne.

Quattro linee intorno a Parigi, in sostituzione di autobus e tram che circolano durante il giorno, vedranno anche la luce del giorno:

Due linee tra Montparnasse e Val-de-Fontenay;

Una linea tra Val-de-Fontenay e Saint-Denis via Romainville-Carnot e Bobigny;

Una linea tra Saint-Denis e La Défense-Pont-de-Neuilly via Les Courtilles e Colombes.

Infine, otto linee esistenti saranno estese :

N11, estesa da Château-de-Vincennes a Val-de-Fontenay;

N14, estesa da Bourg-la-Reine a Croix-de-Berny;

N15, estesa da Asnières-Gabriel Péri a Courtilles;

N24, estesa da Bezons-Grand-Cerf a Sartrouville;

N52, estesa da Argenteuil-Monnet a Cormeilles-en-Parisis;

N62, estesa da Clamart a Croix-de-Berny (o Rungis);

N66, estesa da Vélizy a Viroflay-Rive-Gauche;

N71, estesa da Saint-Maur-Créteil a Val-de-Fontenay.

La rete di autobus Noctilien è attualmente composta da 48 linee e offre un servizio continuo tutte le sere della settimana dalle 00:30 alle 05:30 lungo i principali assi ferroviari dell'Île-de-France. Questa offerta è rafforzata nei fine settimana sulla maggior parte delle linee. Il volume dei viaggi Noctilien rappresenta il 4,7% dei viaggi nei giorni feriali e l'8,9% il sabato.