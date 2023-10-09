Cavo C1: scopri i nomi delle cinque future stazioni

Una cabina della funivia che correrà sulla linea Cable C1.
Una cabina della funivia che correrà sulla linea Cable C1.

Dopo la consultazione dei sindaci dei comuni attraversati dalle nuove stazioni create in occasione della messa in servizio del cavo C1, ecco fatto: le cinque fermate della prima funivia della rete di trasporto pubblico dell'Île-de-France lasciano i loro nomi provvisori per i loro nomi ufficiali!

Scopri i nomi scelti per le stazioni C1 Cable

Pointe du Lac, Limeil-Brévannes-Plage Bleue, Valenton-Le Château, La Végétale-La Fontaine Saint-Martin e Villa Nova sono i nomi definitivi delle cinque stazioni del cavo C1 che collegherà Créteil a Villeneuve-Saint-Georges.

Pointe du Lac, Limeil-Brévannes-Plage Bleue, Valenton-Le Château, La Végétale-La Fontaine Saint-Martin e Villa Nova sono i nomi definitivi delle cinque stazioni del cavo C1 che collegherà Créteil a Villeneuve-Saint-Georges.

Per poter guardare questo video, è necessario

Punta del lago

Pointe du Lac è la prima stazione della linea C1 in corrispondenza del capolinea della linea 8 della metropolitana (Créteil – Pointe du Lac). Come tutti i collegamenti, mantiene il suo nome originale per facilitare la comprensione e il movimento dei viaggiatori.

Limeil-Brévannes - Spiaggia Blu

Provvisoriamente chiamata Sustainable Times, la seconda fermata del cavo C1 viene ribattezzata Limeil-Brévannes-Plage Bleue. Perché? Situato nella città di Limeil-Brévannes, serve il Parc Départemental de la Plage Bleue, un bellissimo spazio verde che ha il suo lago.

Valenton - Il Castello

La terza fermata della linea C1 si chiama Valenton - Le Château. Precedentemente chiamato Émile Zola, formerà un collegamento con le linee di autobus del comune di Valenton e servirà il castello di Valenton, che riaprirà le sue porte al pubblico quando il C1 entrerà in servizio nel 2025.

La Végétale - La Fontaine Saint-Martin

Situata nel cuore del progetto urbano di corridoio verde sviluppato nel comune di Limeil-Brévannes, la stazione La Végétale-La Fontaine Saint-Martin servirà ancheil nuovissimo impianto sportivo intercomunale di Fontaine Saint-Martin.

Villa Nova

Precedentemente chiamata Bois Matar, Villa Nova è il capolinea della circonvallazione C1 Cable situata nel quartiere orientale di Villeneuve-Saint-Georges. Villa Nova si riferisce al nome gallo-romano della città all'epoca in cui era rinomata per i suoi numerosi vigneti.

Come si sceglie un nome di stazione facile da ricordare e localizzare?

Mescolando un semplice punto di riferimento geografico (come il nome del comune o di un luogo di punta nelle vicinanze) con un'indicazione più locale (nome del quartiere servito, di un parco o di un luogo sportivo, turistico o culturale noto agli abitanti)!

Île-de-France Mobilités sta preparando il suo 1° trasporto a fune. Il cavo C1 è la prima funivia in Île-de-France, sarà: completamente accessibile, avrà 5 stazioni, collegherà Créteil a Villeneuve-Saint-Georges in 17 minuti su 4,5 km, serve un'area di + 20.000 abitanti e 6.000 posti di lavoro. Il suo biglietto di trasporto è integrato nei prezzi dell'Ile-de-France e costerà lo stesso prezzo di un viaggio in autobus, tram o metropolitana.

Île-de-France Mobilités sta preparando il suo 1° trasporto a fune. Il cavo C1 è la prima funivia in Île-de-France, sarà: completamente accessibile, avrà 5 stazioni, collegherà Créteil a Villeneuve-Saint-Georges in 17 minuti su 4,5 km, serve un'area di + 20.000 abitanti e 6.000 posti di lavoro. Il suo biglietto di trasporto è integrato nei prezzi dell'Ile-de-France e costerà lo stesso prezzo di un viaggio in autobus, tram o metropolitana.

Il cavo C1: una linea aerea veloce tra Créteil e Villeneuve-Saint-Georges

Finanziato da Île-de-France Mobilités (49%), dallo Stato (21%) e dal Consiglio dipartimentale della Val-de-Marne (30%), il cavo C1 è una linea accessibile al 100% di 4,5 km progettata per facilitare gli spostamenti intercomunali e incoraggiare l'uso dei trasporti pubblici piuttosto che l'auto privata!

La sua linea e le sue cinque stazioni, che possono essere utilizzate allo stesso ritmo di una linea di autobus, metropolitana o tram, saranno aperte ai passeggeri entro il 2025.

Per poter guardare questo video, è necessario