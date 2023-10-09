Cavo C1: scopri i nomi delle cinque future stazioni
Dopo la consultazione dei sindaci dei comuni attraversati dalle nuove stazioni create in occasione della messa in servizio del cavo C1, ecco fatto: le cinque fermate della prima funivia della rete di trasporto pubblico dell'Île-de-France lasciano i loro nomi provvisori per i loro nomi ufficiali!
Scopri i nomi scelti per le stazioni C1 Cable
Pointe du Lac, Limeil-Brévannes-Plage Bleue, Valenton-Le Château, La Végétale-La Fontaine Saint-Martin e Villa Nova sono i nomi definitivi delle cinque stazioni del cavo C1 che collegherà Créteil a Villeneuve-Saint-Georges.
Punta del lago
Pointe du Lac è la prima stazione della linea C1 in corrispondenza del capolinea della linea 8 della metropolitana (Créteil – Pointe du Lac). Come tutti i collegamenti, mantiene il suo nome originale per facilitare la comprensione e il movimento dei viaggiatori.
Limeil-Brévannes - Spiaggia Blu
Provvisoriamente chiamata Sustainable Times, la seconda fermata del cavo C1 viene ribattezzata Limeil-Brévannes-Plage Bleue. Perché? Situato nella città di Limeil-Brévannes, serve il Parc Départemental de la Plage Bleue, un bellissimo spazio verde che ha il suo lago.
Valenton - Il Castello
La terza fermata della linea C1 si chiama Valenton - Le Château. Precedentemente chiamato Émile Zola, formerà un collegamento con le linee di autobus del comune di Valenton e servirà il castello di Valenton, che riaprirà le sue porte al pubblico quando il C1 entrerà in servizio nel 2025.
La Végétale - La Fontaine Saint-Martin
Situata nel cuore del progetto urbano di corridoio verde sviluppato nel comune di Limeil-Brévannes, la stazione La Végétale-La Fontaine Saint-Martin servirà ancheil nuovissimo impianto sportivo intercomunale di Fontaine Saint-Martin.
Villa Nova
Precedentemente chiamata Bois Matar, Villa Nova è il capolinea della circonvallazione C1 Cable situata nel quartiere orientale di Villeneuve-Saint-Georges. Villa Nova si riferisce al nome gallo-romano della città all'epoca in cui era rinomata per i suoi numerosi vigneti.
Come si sceglie un nome di stazione facile da ricordare e localizzare?
Mescolando un semplice punto di riferimento geografico (come il nome del comune o di un luogo di punta nelle vicinanze) con un'indicazione più locale (nome del quartiere servito, di un parco o di un luogo sportivo, turistico o culturale noto agli abitanti)!
Île-de-France Mobilités sta preparando il suo 1° trasporto a fune. Il cavo C1 è la prima funivia in Île-de-France, sarà: completamente accessibile, avrà 5 stazioni, collegherà Créteil a Villeneuve-Saint-Georges in 17 minuti su 4,5 km, serve un'area di + 20.000 abitanti e 6.000 posti di lavoro. Il suo biglietto di trasporto è integrato nei prezzi dell'Ile-de-France e costerà lo stesso prezzo di un viaggio in autobus, tram o metropolitana.
Il cavo C1: una linea aerea veloce tra Créteil e Villeneuve-Saint-Georges
Finanziato da Île-de-France Mobilités (49%), dallo Stato (21%) e dal Consiglio dipartimentale della Val-de-Marne (30%), il cavo C1 è una linea accessibile al 100% di 4,5 km progettata per facilitare gli spostamenti intercomunali e incoraggiare l'uso dei trasporti pubblici piuttosto che l'auto privata!
La sua linea e le sue cinque stazioni, che possono essere utilizzate allo stesso ritmo di una linea di autobus, metropolitana o tram, saranno aperte ai passeggeri entro il 2025.