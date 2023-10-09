Cavo C1: scopri i nomi delle cinque future stazioni

Il cavo C1: una linea aerea veloce tra Créteil e Villeneuve-Saint-Georges

Finanziato da Île-de-France Mobilités (49%), dallo Stato (21%) e dal Consiglio dipartimentale della Val-de-Marne (30%), il cavo C1 è una linea accessibile al 100% di 4,5 km progettata per facilitare gli spostamenti intercomunali e incoraggiare l'uso dei trasporti pubblici piuttosto che l'auto privata!

La sua linea e le sue cinque stazioni, che possono essere utilizzate allo stesso ritmo di una linea di autobus, metropolitana o tram, saranno aperte ai passeggeri entro il 2025.