Il nuovo Ile-de-France arriva sul ramo sud della linea L
Presenza del personale di France Mobilité per inaugurare la linea L.
Da lunedì 11 dicembre, i passeggeri della linea L, e più precisamente dell'asse Versailles Rive Droite – Saint-Lazare, potranno usufruire dei nuovi treni Francilien nei colori di Île-de-France Mobilités. Questa attrezzatura di nuova generazione, finanziata al 100% da Île-de-France Mobilités, sostituisce i vecchi treni Z6400 che sono stati sulle rotaie dell'Ile-de-France per più di 40 anni.
Questi treni offriranno un livello di comfort più elevato rispetto ai precedenti grazie all'aria condizionata, al riscaldamento a pavimento, ai sedili più ampi e all'ambiente più luminoso e rilassante di cui sono dotati. Il suo cosiddetto design "boa" consente al passeggero di attraversare rapidamente e facilmente l'intero treno.
Sedie, schermi e anche spazio all'interno dei nuovi tram della linea L.
Dal punto di vista della sicurezza, telecamere di videoprotezione sono installate sul treno per la sicurezza degli utenti. Sono stati inoltre installati grandi schermi dinamici che visualizzano molte informazioni sul viaggio in tempo reale.
Il Francilien sarà impiegato anche sulla diramazione della linea L di Saint-Nom-la-Bretèche da settembre 2018.