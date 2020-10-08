Navigo Liberté +: approfitta di molti vantaggi con il nuovo programma fedeltà
Come beneficiare del programma fedeltà?
1: Prima di tutto, devi aver prima sottoscritto il servizio Navigo Liberté +.
Vuoi iscriverti al programma fedeltà ma non hai un contratto Navigo Liberté +? Scopri qui questo contratto senza impegno, che ti consente di viaggiare liberamente, pagando solo per i tuoi viaggi effettivamente effettuati, il mese successivo ai tuoi viaggi:
2: Registrati direttamente sul sito dedicato al programma.
Una volta registrato, inizierai ad accumulare automaticamente punti per ogni viaggio effettuato. Avrai quindi la possibilità di convertire questi punti in vantaggi e premi sul negozio del programma fedeltà, grazie alle offerte esclusive offerte dai commercianti affiliati.
Come posso iscrivermi al programma fedeltà?
Per iscriverti al programma fedeltà e iniziare ad accumulare punti, ottieni il tuo numero cliente e visita il sito web dedicato al programma.
Come posso utilizzare i miei punti?
Tutto accade sul sito web del programma fedeltà! Troverai il follow-up dei tuoi punti guadagnati, il negozio per spenderli e la cronologia dei tuoi ordini.