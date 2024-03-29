Arriva il nuovo tram della linea T1
Forse sei una delle 12.500 persone che hanno votato nel gennaio 2022 per scegliere il suo design? Oggi, ecco, il tram di nuova generazione, il TW20, arriva finalmente sulla linea del tram T1, la più antica linea tranviaria della rete Île-de-France Mobilités, inaugurata nel 1992.
T1: un nuovo tram confortevole e moderno per gli abitanti di Seine-Saint-Denis
Il nuovo TW20 è un tram moderno, confortevole e accessibile al 100% che sostituirà gradualmente i vecchi treni della linea del tram T1 a partire dal 10 dicembre 2024.
Il nuovo tram T1 in cifre
- + 15% di capacità rispetto ai treni attuali
- 100% accessibile : il nuovo TW20 ha 6 porte doppie e larghe per treno che faciliteranno l'ingresso e l'uscita e un sistema di perno per ridurre ulteriormente lo spazio tra le porte e la piattaforma
- 100% climatizzato : il tram TW20 è dotato di aria condizionata in tutto il treno per il comfort dei suoi passeggeri
- 20 schermi informativi per passeggero per treno
- 32 prese USB per ricaricare i tuoi dispositivi in viaggio
- Un tram riciclabile al 95% e recuperabile al 99%