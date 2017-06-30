Nuove tariffe, nuovo pacchetto per il 2017

Evoluzione tariffaria al 1° agosto 2017

Dai dibattiti sul bilancio è emersa la necessità di un aumento ricorrente del fabbisogno finanziario di circa il 3% all'anno (investimenti, nuove offerte, ecc.). L'aumento del 2017 è più moderato del 3% previsto perché include il congelamento di diverse tariffe:

Il congelamento del prezzo del biglietto t+ per unità (1,90 €), che è il biglietto dei viaggiatori occasionali ma che è anche ampiamente utilizzato dai redditi più bassi e solo +40 cts sul libro dei biglietti che passa da 14,50 € a 14,90 €.

Il congelamento del prezzo dei biglietti a lunga percorrenza Origine-Destinazione oltre i 7 € (su un viaggio Parigi-Banlieue, 6,5 € su un viaggio suburbano-suburbano)

Il pacchetto mensile Navigo per tutte le zone vedrà un moderato aumento di € 2,2 (da € 73 a € 75,2). Questa tariffa è sempre il miglior prezzo per la migliore offerta al mondo. A biglietto di confronto, un abbonamento mensile per tutte le zone costa € 379 a Londra (€ 94 per utilizzare solo autobus e tram), € 100,50 a Berlino e € 89,50 a Madrid.