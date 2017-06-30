Nuove tariffe, nuovo pacchetto per il 2017
Creazione di un nuovo biglietto di paratransit per gli spostamenti pendolari
A partire dal 1° gennaio 2018, un nuovo pacchetto denominato "Navigo Day" consentirà ai passeggeri di muoversi liberamente sulla rete di trasporto all'interno delle aree che corrispondono realmente alle loro esigenze, anche da suburbano a suburbano.
Il prezzo del pass Navigo Day sarà di € 7,50 per 2 zone e € 10,00 per 3 zone.
Questo pass può anche essere caricato su una carta Navigo in aggiunta a un altro pass valido per lo stesso periodo, sostituendo così il "complemento viaggio", il cui utilizzo era complicato. Questo nuovo pacchetto offrirà gli stessi diritti di trasporto degli altri pacchetti Navigo (annuale, mensile, settimanale), compreso l'accesso agli aeroporti (escluso Orlyval), per facilitare la leggibilità e la comprensione dell'offerta tariffaria da parte degli utenti.
Evoluzione tariffaria al 1° agosto 2017
Dai dibattiti sul bilancio è emersa la necessità di un aumento ricorrente del fabbisogno finanziario di circa il 3% all'anno (investimenti, nuove offerte, ecc.). L'aumento del 2017 è più moderato del 3% previsto perché include il congelamento di diverse tariffe:
- Il congelamento del prezzo del biglietto t+ per unità (1,90 €), che è il biglietto dei viaggiatori occasionali ma che è anche ampiamente utilizzato dai redditi più bassi e solo +40 cts sul libro dei biglietti che passa da 14,50 € a 14,90 €.
- Il congelamento del prezzo dei biglietti a lunga percorrenza Origine-Destinazione oltre i 7 € (su un viaggio Parigi-Banlieue, 6,5 € su un viaggio suburbano-suburbano)
Il pacchetto mensile Navigo per tutte le zone vedrà un moderato aumento di € 2,2 (da € 73 a € 75,2). Questa tariffa è sempre il miglior prezzo per la migliore offerta al mondo. A biglietto di confronto, un abbonamento mensile per tutte le zone costa € 379 a Londra (€ 94 per utilizzare solo autobus e tram), € 100,50 a Berlino e € 89,50 a Madrid.