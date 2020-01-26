Nuova campagna: incoraggiare le gite culturali per i residenti dell'Ile-de-France

Questa campagna di comunicazione sarà implementata dal 24 febbraio sui social network, sui display e sugli schermi FNAC presso le biglietterie. I banner rimanderanno alla home page del sito Vianavigo (per il calcolo del suo percorso per raggiungere il teatro). Anche i principali siti di biglietteria sosterranno l'iniziativa fornendo visibilità sul loro sito, nell'ambito di una partnership: TickeTac, Ticketnet e BilletReduc (Fnacspectacles).

L'obiettivo di questa prima campagna è sensibilizzare i residenti dell'Ile-de-France, non appena prenotano le loro uscite, a pianificare il loro arrivo e incoraggiarli a venire con i mezzi pubblici.

Inoltre, varie misure sono state messe in atto da Île-de-France Mobilités per incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a uscire e quindi anche per fornire un sostegno permanente alla cultura nell'Île-de-France: