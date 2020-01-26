Nuova campagna: incoraggiare le gite culturali per i residenti dell'Ile-de-France
Una campagna che mescola i codici di Île-de-France Mobilités e del mondo dello spettacolo
Cosa c'è di più facile per raggiungere un concerto, uno spettacolo teatrale o un cabaret che prendere i mezzi pubblici? È a questa domanda che la nuova campagna di comunicazione dà risposte basate su tre visual che mescolano i mondi visivi dei trasporti dell'Ile-de-France e del mondo dello spettacolo:
Locandina della campagna: 158 concerti al giorno e 302 stazioni della metropolitana, sono 460 buoni motivi per uscire stasera.
Questa campagna di comunicazione sarà implementata dal 24 febbraio sui social network, sui display e sugli schermi FNAC presso le biglietterie. I banner rimanderanno alla home page del sito Vianavigo (per il calcolo del suo percorso per raggiungere il teatro). Anche i principali siti di biglietteria sosterranno l'iniziativa fornendo visibilità sul loro sito, nell'ambito di una partnership: TickeTac, Ticketnet e BilletReduc (Fnacspectacles).
L'obiettivo di questa prima campagna è sensibilizzare i residenti dell'Ile-de-France, non appena prenotano le loro uscite, a pianificare il loro arrivo e incoraggiarli a venire con i mezzi pubblici.
Inoltre, varie misure sono state messe in atto da Île-de-France Mobilités per incoraggiare i residenti dell'Ile-de-France a uscire e quindi anche per fornire un sostegno permanente alla cultura nell'Île-de-France: