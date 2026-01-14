Il jingle del tuo trasporto cambierà nel 2026
Nei trasporti, il suono è un punto di riferimento essenziale. Informa, rassicura e aiuta a localizzarsi, a volte più velocemente di un segno.
E il ruolo di un'identità sonora è esattamente questo: un segnale familiare che riconosci immediatamente. Bastano poche note per capire che siamo sulla stessa rete e che arrivano informazioni importanti.
La nuova identità sonora di Île-de-France Mobilités: un jingle semplice, adattabile e costruito per durare
Dopo un bando e un voto alla cieca (o meglio a orecchio), Île-de-France Mobilités, con RATP e SNCF Voyageurs Transilien, ha affidato la creazione della nuova identità sonora alla società di produzione del suono Chez Jean, fondata nel 1996 da Jean Dindinaud.
La missione? Creare un suono:
- Caldo e delicato sulle orecchie dei viaggiatori
- Facilmente memorizzabile e progettato per durare
- Adatto a diversi luoghi di trasmissione (dalle stazioni rumorose agli autobus)
- Chi chiama abbastanza per dare informazioni, ma senza attaccare
Sei note per accompagnare milioni di viaggi giornalieri
Per adempiere alla missione affidata da Île-de-France Mobilités, Arnaud Biscay, il compositore, e Jean Dindinaud, direttore dello studio di produzione, hanno immaginato un jingle in sei note e tre tempi.
1. Una prima nota: un crescendo con percussioni che evocano passi per aprire dolcemente il jingle su un'impressione di movimento
2. Una melodia centrale di sei note : calda, gioiosa e memorabile, suonata al pianoforte, alla marimba e al vibrafono
3. Un accordo finale: volontariamente aperto e sospeso, che simboleggia il continuo spostamento e progresso.
Ma perché cambiare il suono del trasporto pubblico?
Fino ad ora, ogni operatore, cioè ogni società che gestisce il funzionamento delle varie linee di trasmissione (come RATP o SNCF Voyageurs Transilien) diffondeva la propria identità sonora. Il risultato? Suoni diversi a seconda delle linee, delle stazioni o dei mezzi di trasporto.
Linea 14: un esempio per capire meglio
Due passeggeri aspettano la metro 14 in direzione dell'aeroporto di Orly
Come nel caso della linea 14 della metropolitana, diversi operatori gestiscono talvolta la stessa linea per conto di Île-de-France Mobilités.
Sulla linea 14, ce ne sono non meno di quattro. Quattro jingle sulla stessa linea avrebbero creato confusione per il viaggiatore, che non viaggia con un operatore o un altro, ma viaggia sulla stessa rete: quella dei trasporti dell'Ile-de-France.
Scegliendo un singolo suono per un'intera rete, l'esperienza di viaggio è semplificata
Il 2026 è stato il momento giusto per creare questa nuova identità con l'apertura della nuova linea 18 della metropolitana e l'ulteriore apertura alla concorrenza.
Con questa nuova identità sonora unica, che sarà diffusa in tutti i trasporti dell'Île-de-France - metropolitana, treno, autobus, tram, RER e persino il nuovissimo cavo C1 - Île-de-France, Mobilités persegue il suo obiettivo primario: offrire un'esperienza di viaggio semplice, leggibile e coerente ai passeggeri, in tutta la rete.
E in una rete così vasta, composta da otto dipartimenti, migliaia di linee, operatori diversi e milioni di viaggiatori con esigenze e abitudini molto diverse, creare unità è una grande sfida.
Un'armonizzazione che passa attraverso il suono, ma non solo
Il suono fa parte di un'identità comune che rende più facile riconoscere la rete e muoversi al suo interno, con:
- Lo stesso colore per tutti i modi di trasporto
- Lo stesso layout e design degli interni (colore dei tessuti dei sedili, luminosità)
- Le stesse informazioni per i passeggeri in tutta la regione e su tutti i modi di trasporto
- E il lancio quest'anno di un numero unico per tutti i trasporti nell'Île-de-France (0 800 10 10 20) semplifica ulteriormente l'amministrazione e le richieste.
Una firma sonora che si deposita in crescendo
Nei prossimi mesi, questo nuovo jingle farà gradualmente il suo ingresso nei trasporti.
Lo sentirete prima qui, poi là, lungo le linee e le stazioni, fino ad accompagnare l'intera rete di Île-de-France Mobilités.
Alcune note per segnalare informazioni, creare un punto di riferimento familiare e ricordare che, ovunque tu sia, viaggi sulla stessa rete: quella di Île-de-France Mobilités.