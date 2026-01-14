Il jingle del tuo trasporto cambierà nel 2026

Per adempiere alla missione affidata da Île-de-France Mobilités, Arnaud Biscay, il compositore, e Jean Dindinaud, direttore dello studio di produzione, hanno immaginato un jingle in sei note e tre tempi.

1. Una prima nota: un crescendo con percussioni che evocano passi per aprire dolcemente il jingle su un'impressione di movimento

2. Una melodia centrale di sei note : calda, gioiosa e memorabile, suonata al pianoforte, alla marimba e al vibrafono

3. Un accordo finale: volontariamente aperto e sospeso, che simboleggia il continuo spostamento e progresso.

Ma perché cambiare il suono del trasporto pubblico?

Fino ad ora, ogni operatore, cioè ogni società che gestisce il funzionamento delle varie linee di trasmissione (come RATP o SNCF Voyageurs Transilien) diffondeva la propria identità sonora. Il risultato? Suoni diversi a seconda delle linee, delle stazioni o dei mezzi di trasporto.

Linea 14: un esempio per capire meglio