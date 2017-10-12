Nuova linea di autobus per servire Villages Nature (77)

La nuova linea 47 fa parte della serie di linee di autobus che Île-de-France Mobilités sta creando o rafforzando sulla rete PEP'S, al fine di soddisfare la fortissima crescita demografica del settore orientale di Marne-la-Vallée. Oltre alla creazione della linea 47, Île-de-France Mobilités rafforza anche la linea 32 (Gare de Val d'Europe – Gare de Tournan) e la linea 34 (Gare de Val-d'Europe – Gare de Marne-la-Vallée Chessy). Anche la linea 35, tra la Gare de Marne-la-Vallée Chessy e Bailly-Romainvilliers, è stata recentemente creata per servire 5 comuni della zona. Il costo totale di questo investimento per rafforzare l'offerta della rete PEP ammonta a oltre 11 milioni di euro in 4 anni, di cui quasi 9,8 milioni di euro finanziati da Île-de-France Mobilités.