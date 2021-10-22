Una nuova numerazione regionale per la rete di autobus dell'Île-de-France
La rete di autobus dell'Ile-de-France è composta da circa 1.900 linee. Linee i cui sistemi di numerazione coesistono, ma non si assomigliano con nomi molto diversi (1, TEx, 340, 95-02, 11L) e numeri di linea duplicati (ci sono 19 linee 2 sull'attuale rete di autobus) che complicano la comprensione della rete.
Al fine di facilitare il traffico sulla rete, la comprensione dei passeggeri, il funzionamento delle applicazioni di calcolo del percorso e in particolare consolidare il progetto di costruzione di una rete di trasporto pubblico unica e globale su scala regionale, l'ambizione principale di Île-de-France Mobilités, un nuovo sistema di numerazione unica sarà implementato nell'Île-de-France.
Nuovo sistema di numerazione regionale per le linee di autobus dell'Ile-de-France: come funziona?
Numeri di linea in Île-de-France
Perimetro: Parigi (meno di 100 righe) / Numero di cifre: 2 cifre / Esempi: 26, 91
Perimetro: anello interno (circa 250 righe) / Numero di cifre: 3 cifre / Esempi: 101, 323, 426
Perimetro: Grande corona (circa 1550 righe) / Numero di cifre: 4 cifre / Esempi: (nuovo!) 4328, 6122
Il nuovo indice di numerazione regionale è composto da un numero diverso di cifre a seconda del luogo di circolazione della linea :
- 2 cifre per Parigi - esempio: 26 o 91
- 3 cifre per la Petite Couronne - esempio: 101, 323 o 426
- 4 cifre per la Grande Couronne - esempio: 4328 o 6122
La numerazione delle linee locali a Parigi e nella Petite Couronne è, per la maggior parte, conforme a questa regola. Il cambiamento più grande sarà quindi sulla denominazione delle linee di autobus locali nella Grande Couronne, i cui nomi erano molto disparati.
Numerazione regionale delle linee di autobus: una divisione in 6 settori e sottosettori
Per facilitare la comprensione, la Grande Couronne, che ha più di 1.550 linee, è stata divisa in 6 settori principali, a loro volta suddivisi in diversi sottosettori (vedi infografica sotto):
- Settore numerato 1 : Val-d'Oise (95)
- Settore numerato 2 : a nord di Seine-et-Marne (77)
- Settore numerato 3 : a sud di Seine-et-Marne (77)
- Settore numerato 4 : Essonne (91)
- Settore numerato 5 : ovest di Yvelines (78)
- Settore numerato 6 : est di Yvelines (78)
Come sono costruiti i numeri di linea nella Grande Couronne?
1 settore (esempio "1") associato a sottosettori (esempi: 1, 2, 3, 4, 5, 6...)
1514: un numero di riga in dettaglio:
1 = settore di appartenenza della linea
5 = sottosettore
14 = numero di riga univoco
Leggere il numero di una linea di autobus con il nuovo sistema di numerazione regionale
Prendiamo l'esempio della riga 1514 :
- 1.514: la prima cifra è determinata dal settore della Grande Couronne servito. Ecco la Val-d'Oise (95).
- 1514: la seconda cifra è determinata dal sottosettore. Ogni settore ha diversi sottosettori (fino a 7 in numero). Qui, la linea serve il sottosettore 5 (Montmorency Valley) del settore 1 (Val-d'Oise).
- 1514 : Le ultime due cifre rappresentano il numero univoco della linea, che rimarrà, per quanto possibile, quello del vecchio numero di riga.
È iniziata l'implementazione del nuovo sistema di numerazione regionale
La nuova numerazione è stata implementata dall'estate del 2023 nei primi territori.
Oggi, 7 sottosettori sono già attrezzati: Valle di Montmorency, Provinois Brie et Seine, Essonne Sud-Ouest, Grand Melun, Velizy Vallées, Grand Versailles e Bièvre. Il dispiegamento si estenderà all'intera Grande Couronne entro la fine del 2025.
Per consentire ai passeggeri di adattarsi alla nuova numerazione, il vecchio e il nuovo numero di linea saranno visualizzati contemporaneamente sull'applicazione Île-de-France Mobilités e sugli orari.
Un articolo dettagliato su ciascun sottosettore sarà presente sulle pagine di notizie del sito web di Île-de-France Mobilités.