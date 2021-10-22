Una nuova numerazione regionale per la rete di autobus dell'Île-de-France

La rete di autobus dell'Ile-de-France è composta da circa 1.900 linee. Linee i cui sistemi di numerazione coesistono, ma non si assomigliano con nomi molto diversi (1, TEx, 340, 95-02, 11L) e numeri di linea duplicati (ci sono 19 linee 2 sull'attuale rete di autobus) che complicano la comprensione della rete.

Al fine di facilitare il traffico sulla rete, la comprensione dei passeggeri, il funzionamento delle applicazioni di calcolo del percorso e in particolare consolidare il progetto di costruzione di una rete di trasporto pubblico unica e globale su scala regionale, l'ambizione principale di Île-de-France Mobilités, un nuovo sistema di numerazione unica sarà implementato nell'Île-de-France.