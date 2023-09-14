Prolungamento del T3b fino a Porte Dauphine: scopri i nomi delle future stazioni
Sulla linea tranviaria T3b a Parigi, l'inizio dei test previsto per ottobre 2023 annuncia la fine dei lavori e l'ora dell'annuncio ufficiale dei nomi delle 7 nuove stazioni create tra Porte d'Asnières e Porte Dauphine.
Test (prima statici, poi dinamici e infine a secco) che dureranno sei mesi, prima della messa in servizio prevista per la primavera 2024.
Svelati i nomi futuri delle 7 nuove stazioni T3b
A ovest della Porte d'Asnières, la linea del tram T3b si estende fino a Place Dauphine (16 ° arrondissement di Parigi), servendo i comuni di Levallois-Perret e Neuilly-sur-Seine grazie a 7 nuove stazioni:
- Piazza Sainte-Odile
- Porta di Champerret
- Teresa Pierre
- Anny Flore
- Porte Maillot (Palais des Congrès)
- Anna di Noailles
- Porte Dauphine (Avenue Foch)
Tre stazioni mantengono il nome della Porta che servono
Tre delle nuove stazioni T3b serviranno le porte di Parigi e i loro collegamenti con le metropolitane 1, 2 e 3 e la RER C ed E.
Per la buona comprensione dei viaggiatori e facilitare l'orientamento sulla rete, manterranno i loro nomi: Porte de Champerret, Porte Maillot (Palais des Congrès) e Porte Dauphine (Avenue Foch).
Personalità femminili sotto i riflettori
In linea con l'impegno di Valérie Pécresse, Presidente della regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités, di promuovere sempre più figure femminili sulla rete di trasporto dell'Île-de-France, quattro nuove stazioni T3b prendono il nome di donne illustri.
Sull'estensione, scoprirai le fermate Anna de Noailles (poetessa e romanziere), Thérèse Pierre (combattente della resistenza durante la seconda guerra mondiale) e Anny Flore (cantante e attrice). La stazione di Porte d'Asnières, esistente, è stata ribattezzata in onore della pianista Marguerite Long.
Square Sainte-Odile, una nuova stazione a due passi dalla Porte de Courcelles
Questa stazione, situata a pochi minuti dalla Porte de Courcelles, evidenzia un punto di riferimento del quartiere che serve : la chiesa di Sainte-Odile e la sua architettura singolare, così come la piacevole piazza omonima che la contiene.
Scegliere il nome di una stazione: come funziona?
Il nome di una stazione di tram, autobus o metropolitana è sempre una consultazione. Consultazione tra Île-de-France Mobilités, le parti interessate locali, il vettore e l'amministrazione aggiudicatrice (la società responsabile dei lavori).
La scelta del nome di una stazione nasce contemporaneamente:
- Il desiderio di riflettere la società contemporanea e la sua storia, onorando donne e uomini famosi,
- Una ricerca di valorizzazione del territorio con nomi che riecheggiano la storia dei luoghi e la vita degli abitanti,
- E una missione, quella di aiutare i residenti dell'Ile-de-France a orientarsi e orientarsi facilmente sulla rete con nomi strategici che fanno il collegamento con una strada, un monumento, un quartiere o un comune nelle vicinanze (nel caso dei capolinea delle linee).
Esempio: la fermata Saint-Paul (Le Marais) sulla linea 1 si riferisce sia al quartiere del 3 ° arrondissement di Parigi (Le Marais) che alla bellissima parrocchia con una porta rossa situata a pochi metri dalla stazione (la parrocchia di Saint-Paul Saint-Louis).
L'estensione del tram T3b in cifre
- 7 nuove stazioni
- 3,2 km aggiuntivi
- 12 minuti tra Porte d'Asnières e Porte Dauphine
- 1 tram ogni 4 minuti nelle ore di punta e 8 minuti nelle ore non di punta
- Un servizio 7/7 dalle 5:00 alle 00:30 (e 1:30 il venerdì e il sabato)