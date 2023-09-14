Prolungamento del T3b fino a Porte Dauphine: scopri i nomi delle future stazioni

Tre stazioni mantengono il nome della Porta che servono

Tre delle nuove stazioni T3b serviranno le porte di Parigi e i loro collegamenti con le metropolitane 1, 2 e 3 e la RER C ed E.

Per la buona comprensione dei viaggiatori e facilitare l'orientamento sulla rete, manterranno i loro nomi: Porte de Champerret, Porte Maillot (Palais des Congrès) e Porte Dauphine (Avenue Foch).

Personalità femminili sotto i riflettori

In linea con l'impegno di Valérie Pécresse, Presidente della regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités, di promuovere sempre più figure femminili sulla rete di trasporto dell'Île-de-France, quattro nuove stazioni T3b prendono il nome di donne illustri.

Sull'estensione, scoprirai le fermate Anna de Noailles (poetessa e romanziere), Thérèse Pierre (combattente della resistenza durante la seconda guerra mondiale) e Anny Flore (cantante e attrice). La stazione di Porte d'Asnières, esistente, è stata ribattezzata in onore della pianista Marguerite Long.

Square Sainte-Odile, una nuova stazione a due passi dalla Porte de Courcelles

Questa stazione, situata a pochi minuti dalla Porte de Courcelles, evidenzia un punto di riferimento del quartiere che serve : la chiesa di Sainte-Odile e la sua architettura singolare, così come la piacevole piazza omonima che la contiene.