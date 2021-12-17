La sera del 31 torni con noi? Il tuo trasporto è aperto tutta la notte di Capodanno!

Mettere fine allo scorso anno per accogliere la notizia a braccia aperte: questo è Capodanno!

Riunitevi con i vostri cari intorno a una cena gourmet e calorosa, in pigiama davanti al vostro film preferito o vestiti con i vostri migliori abiti di luce per infiammare la pista da ballo, quella sera: decidete voi!

Il 31 dicembre, il trasporto è aperto e gratuito

Al mattino presto o a tarda notte, dimentica l'orario e torna a casa quando vuoi!

Il 31 dicembre 2025, molte linee saranno aperte tutta la notte e dalle 17:00 del 31 dicembre 2025 alle 12:00 del 1 ° gennaio 2026: il trasporto è completamente gratuito (ad eccezione delle aree aeroportuali).

Quali linee funzioneranno? Quali stazioni saranno aperte?

Metro, treno, RER, autobus notturno: vi diciamo quali linee vi trasporteranno tutta la notte la sera del 31 dicembre 2025.

Un dubbio la sera stessa?

Affidati al pianificatore di percorso della tua applicazione Île-de-France Mobilités.

Metropolitana

Notte del 31 dicembre 2025: mappa delle linee della metropolitana in circolazione

Ecco le linee notturne e le stazioni che verranno servite.

Linea 1

Château de Vincennes, Nation, Gare de Lyon, Bastille, Châtelet, Concorde, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle Étoile, Porte Maillot, Pont de Neuilly, Grande Arche de la Défense

Linea 2

Nazione, Père Lachaise, Belleville, La Chapelle, Barbés-Rochechouart, Anversa, Pigalle, Place de Clichy, Charles de Gaulle Étoile, Porte Dauphine

Linea 4

Bagneux-Lucie Aubrac, Porte de Clignancourt, Barbès Rochechouart, Gare du Nord, Gare de l'Est, Strasbourg Saint-Denis, Les Halles, Châtelet, Saint-Michel, Gare Montparnasse, Denfert-Rochereau, Porte d'Orléans, Mairie de Montrouge

Linea 6

Nation, Bercy, Place d'Italie, Denfert-Rochereau, Gare Montparnasse, Cambronne, La Motte Picquet-Grenelle, Bir-Hakeim, Trocadéro, Kléber, Charles de Gaulle-Étoile

Linea 9

Mairie de Montreuil, Porte de Montreuil, Nation, Oberkampf, Strasbourg Saint-Denis, Grands Boulevards, Havre-Caumartin, Saint Augustin, Franklin D. Roosevelt, Alma-Marceau, Trocadéro, La Muette, Porte de Saint-Cloud, Pont de Sèvres

Linea 14

Thiais-Orly, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Villejuif-Gustave Roussy, Hôpital Bicêtre, Maison Blanche, Olympiades, Bibliothèque François Mitterrand, Cour Saint-Émilion, Bercy, Gare de Lyon, Châtelet, Pyramides, Madeleine, Saint-Lazare, Pont Cardinet, Porte de Clichy, Saint-Ouen, Mairie de Saint-Ouen, Saint-Denis Pleyel (solo l'aeroporto di Orly non è servito)

RER / treno / tram

Notte del 31 dicembre 2025: mappa delle linee RER, treni e tram in circolazione

Ecco le linee in circolazione tutta la notte e le diramazioni che saranno servite.

Consulta la mappa in dettaglio per conoscere la frequenza dei treni nella direzione Parigi-Banlieue.

RER A

Tutte le stazioni saranno servite sulla linea

RER B

Tutte le stazioni saranno servite sulla linea

RER C

Tutte le stazioni sono servite tranne Pont d'Alma e la diramazione tra Ermont-Eaubonne e Pontoise (servita dalla linea H).

RER D

Tutte le stazioni sono servite tranne la diramazione tra Corbeil-Essonnes e Malesherbes e la diramazione tra Corbeil-Essonnes e Malesherbes

  • Idem sul ramo Corbeil-Essonnes e Melun

RER E

Per andare a Chelles-Gournay, salire a Gare de l'Est, Rosa Parks, Noisy le-Sec o Bondy non Magenta

Linee H, J, L, N, P

Tutte le stazioni saranno servite su queste linee.

Linea R

Sarà servita solo la diramazione tra Melun e Montereau via Moret – Veneux les Sablons

T4

Tutte le stazioni saranno servite sull'asse Bondy - Aulnay-sous-Bois.

Autobus notturno

Notte del 31 dicembre 2025: mappa delle linee di autobus notturni in circolazione

Per la notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, le linee di autobus notturni funzioneranno come una tipica notte del fine settimana.