La sera del 31 torni con noi? Il tuo trasporto è aperto tutta la notte di Capodanno!
Mettere fine allo scorso anno per accogliere la notizia a braccia aperte: questo è Capodanno!
Riunitevi con i vostri cari intorno a una cena gourmet e calorosa, in pigiama davanti al vostro film preferito o vestiti con i vostri migliori abiti di luce per infiammare la pista da ballo, quella sera: decidete voi!
Il 31 dicembre, il trasporto è aperto e gratuito
Al mattino presto o a tarda notte, dimentica l'orario e torna a casa quando vuoi!
Il 31 dicembre 2025, molte linee saranno aperte tutta la notte e dalle 17:00 del 31 dicembre 2025 alle 12:00 del 1 ° gennaio 2026: il trasporto è completamente gratuito (ad eccezione delle aree aeroportuali).
Quali linee funzioneranno? Quali stazioni saranno aperte?
Metro, treno, RER, autobus notturno: vi diciamo quali linee vi trasporteranno tutta la notte la sera del 31 dicembre 2025.
Un dubbio la sera stessa?
Affidati al pianificatore di percorso della tua applicazione Île-de-France Mobilités.
Metropolitana
Ecco le linee notturne e le stazioni che verranno servite.
Linea 1
Château de Vincennes, Nation, Gare de Lyon, Bastille, Châtelet, Concorde, Franklin D. Roosevelt, George V, Charles de Gaulle Étoile, Porte Maillot, Pont de Neuilly, Grande Arche de la Défense
Linea 2
Nazione, Père Lachaise, Belleville, La Chapelle, Barbés-Rochechouart, Anversa, Pigalle, Place de Clichy, Charles de Gaulle Étoile, Porte Dauphine
Linea 4
Bagneux-Lucie Aubrac, Porte de Clignancourt, Barbès Rochechouart, Gare du Nord, Gare de l'Est, Strasbourg Saint-Denis, Les Halles, Châtelet, Saint-Michel, Gare Montparnasse, Denfert-Rochereau, Porte d'Orléans, Mairie de Montrouge
Linea 6
Nation, Bercy, Place d'Italie, Denfert-Rochereau, Gare Montparnasse, Cambronne, La Motte Picquet-Grenelle, Bir-Hakeim, Trocadéro, Kléber, Charles de Gaulle-Étoile
Linea 9
Mairie de Montreuil, Porte de Montreuil, Nation, Oberkampf, Strasbourg Saint-Denis, Grands Boulevards, Havre-Caumartin, Saint Augustin, Franklin D. Roosevelt, Alma-Marceau, Trocadéro, La Muette, Porte de Saint-Cloud, Pont de Sèvres
Linea 14
Thiais-Orly, Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses, Villejuif-Gustave Roussy, Hôpital Bicêtre, Maison Blanche, Olympiades, Bibliothèque François Mitterrand, Cour Saint-Émilion, Bercy, Gare de Lyon, Châtelet, Pyramides, Madeleine, Saint-Lazare, Pont Cardinet, Porte de Clichy, Saint-Ouen, Mairie de Saint-Ouen, Saint-Denis Pleyel (solo l'aeroporto di Orly non è servito)
RER / treno / tram
Ecco le linee in circolazione tutta la notte e le diramazioni che saranno servite.
Consulta la mappa in dettaglio per conoscere la frequenza dei treni nella direzione Parigi-Banlieue.
RER A
Tutte le stazioni saranno servite sulla linea
RER B
Tutte le stazioni saranno servite sulla linea
RER C
Tutte le stazioni sono servite tranne Pont d'Alma e la diramazione tra Ermont-Eaubonne e Pontoise (servita dalla linea H).
RER D
Tutte le stazioni sono servite tranne la diramazione tra Corbeil-Essonnes e Malesherbes e la diramazione tra Corbeil-Essonnes e Malesherbes
- Idem sul ramo Corbeil-Essonnes e Melun
RER E
Per andare a Chelles-Gournay, salire a Gare de l'Est, Rosa Parks, Noisy le-Sec o Bondy non Magenta
Linee H, J, L, N, P
Tutte le stazioni saranno servite su queste linee.
Linea R
Sarà servita solo la diramazione tra Melun e Montereau via Moret – Veneux les Sablons
T4
Tutte le stazioni saranno servite sull'asse Bondy - Aulnay-sous-Bois.
Autobus notturno
Per la notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026, le linee di autobus notturni funzioneranno come una tipica notte del fine settimana.