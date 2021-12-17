La sera del 31 torni con noi? Il tuo trasporto è aperto tutta la notte di Capodanno!

Ecco le linee in circolazione tutta la notte e le diramazioni che saranno servite.

Consulta la mappa in dettaglio per conoscere la frequenza dei treni nella direzione Parigi-Banlieue.

RER A

Tutte le stazioni saranno servite sulla linea

RER B

Tutte le stazioni saranno servite sulla linea

RER C

Tutte le stazioni sono servite tranne Pont d'Alma e la diramazione tra Ermont-Eaubonne e Pontoise (servita dalla linea H).

RER D

Tutte le stazioni sono servite tranne la diramazione tra Corbeil-Essonnes e Malesherbes e la diramazione tra Corbeil-Essonnes e Malesherbes

Idem sul ramo Corbeil-Essonnes e Melun

RER E

Per andare a Chelles-Gournay, salire a Gare de l'Est, Rosa Parks, Noisy le-Sec o Bondy non Magenta

Linee H, J, L, N, P

Tutte le stazioni saranno servite su queste linee.

Linea R

Sarà servita solo la diramazione tra Melun e Montereau via Moret – Veneux les Sablons

T4

Tutte le stazioni saranno servite sull'asse Bondy - Aulnay-sous-Bois.