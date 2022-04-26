Un'opera d'arte collaborativa per dire addio al libro dei biglietti t+
Ci stiamo preparando dall'autunno del 2021 ed è giunto il momento: è tempo di dire addio ai carnet di biglietti t+ di cartone e dare il posto d'onore ai pass Liberté+ (nominativo) e Easy (non nominativo e trasferibile).
Perché porre fine al carnet di biglietti t+ in cartone?
Negli ultimi tre anni, Île-de-France Mobilités ha modernizzato e dematerializzato i vostri biglietti di trasporto. Obiettivo, semplificarti la vita con un'offerta di pass e abbonamenti più adatti alle esigenze e agli stili di vita di tutti i viaggiatori.
È anche per preservare l'ambiente, la dematerializzazione dei biglietti di trasporto evita l'uso di milioni di biglietti di cartone che spesso vengono gettati a terra... E quando sappiamo che un biglietto impiega da uno a due anni per degradarsi, capiamo l'importanza di farne gradualmente a meno.
Festeggia la fine del carnet t+
Ecco perché Île-de-France Mobilités, RATP e Transilien SNCF hanno immaginato un'operazione congiunta per dirgli addio, tutti insieme, e soprattutto con voi, intorno a un'opera d'arte collaborativa e monumentale.
Un'opera che sarà realizzata davanti ai vostri occhi, nel cuore della Gare Saint-Lazare, a Parigi, dalla street artist Madame. Un'opera composta da biglietti t+ usati che avrai lasciato in raccoglitori dedicati, installati in dieci stazioni dell'Île-de-France.
Un lavoro collaborativo in 3 fasi
Tempo 1 - dal 6 al 18 maggio : i raccoglitori saranno installati in 10 stazioni dell'Ile-de-France, dove potrai consegnare i biglietti T+ usati
Tempo 2 - dal 19 al 20 maggio : Madame si stabilisce al mattino nella stazione di Saint-Lazare per costruire l'opera
Tempo 3 - 20 maggio : è la grande rivelazione! Potrai seguire in diretta la finalizzazione dell'opera collaborativa da parte dell'artista Madame
10 stazioni per consegnare i biglietti T+ usati
Vuoi partecipare al lavoro collaborativo di Madame?
Quindi, consegna i tuoi biglietti t+ usati in 10 stazioni parigine dal 6 al 18 maggio:
- Châtelet (M4)
- Champs-Élysées-Clemenceau (M1)
- Denfert-Rochereau (RER B)
- Gare de Lyon (M1 e 14)
- Parigi Saint-Lazare (linee Transilien L e J)
- Paris Est (Transilien linea P)
- Parigi Gare du Nord (linee Transilien H e K)
- Parigi Montparnasse (Transilien linea N)
- Repubblica (M3, 5, 8, 9 e 11)
- Trocadero (M6 e 9)
Prova a vincere una stampa numerata di quest'opera di Madame
Ti piace il lavoro di Madame? Quindi iscriviti tra il 26 aprile e il 18 maggio 2022 all'account Instagram dedicato alla creazione di questo lavoro collaborativo. Saranno sorteggiati due partecipanti e ciascuno vincerà 1 estrazione numerata dell'opera dell'artista Madame, del valore unitario di 200 €.
Alla scoperta di Madame
Madame è una street artist della regione parigina che ama comporre opere molto contemporanee da elementi del passato: incisioni, vecchie carte, legno, tessuti... Materiali che gli permettono di comporre collage che mostrano un dialogo tra testo e immagine.
Madame lavora prima in piccolo formato e volume, nell'intimità del suo studio, prima di trasporre le sue creazioni in grandi manifesti che affigge per strada. E domani, nel cuore della stazione ferroviaria di Saint-Lazare, grazie ai tuoi biglietti t+!