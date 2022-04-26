Un'opera d'arte collaborativa per dire addio al libro dei biglietti t+

Ci stiamo preparando dall'autunno del 2021 ed è giunto il momento: è tempo di dire addio ai carnet di biglietti t+ di cartone e dare il posto d'onore ai pass Liberté+ (nominativo) e Easy (non nominativo e trasferibile).

Perché porre fine al carnet di biglietti t+ in cartone?

Negli ultimi tre anni, Île-de-France Mobilités ha modernizzato e dematerializzato i vostri biglietti di trasporto. Obiettivo, semplificarti la vita con un'offerta di pass e abbonamenti più adatti alle esigenze e agli stili di vita di tutti i viaggiatori.

È anche per preservare l'ambiente, la dematerializzazione dei biglietti di trasporto evita l'uso di milioni di biglietti di cartone che spesso vengono gettati a terra... E quando sappiamo che un biglietto impiega da uno a due anni per degradarsi, capiamo l'importanza di farne gradualmente a meno.