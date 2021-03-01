Apertura alla concorrenza delle linee di trasporto ferroviario di passeggeri nell'Île-de-France: giornata informativa per gli operatori
La rete ferroviaria dell'Île-de-France è una delle reti più dense e complesse su scala europea e mondiale. Con oltre 3.500 chilometri di binari e quasi 395 stazioni passeggeri, 3,5 milioni di passeggeri al giorno e circa 5.600 treni al giorno, di cui 4.200 dell'attività ferroviaria passeggeri che serve quotidianamente il territorio, è la seconda rete ferroviaria più trafficata al mondo dopo Tokyo.
Île-de-France Mobilités, l'autorità dei trasporti dell'Île-de-France, organizza una giornata informativa per gli operatori dei trasporti nell'ambito dell'apertura della sua rete ferroviaria alla concorrenza. Questa giornata si svolgerà il 10 marzo 2021 dalle 14:00 alle 17:00 in videoconferenza.
L'obiettivo è presentare l'assegnazione e il calendario per l'apertura alla concorrenza delle linee ferroviarie passeggeri e rispondere agli operatori che desiderano conoscere le condizioni richieste per rispondere ai bandi di gara: ruoli e responsabilità dei vari attori, caratteristiche della rete e specifiche tecniche.
Gli operatori di trasporto interessati sono invitati a registrarsi entro il 3 marzo 2021 inviando una mail al seguente indirizzo: [email protected] con le seguenti informazioni: Nome dell'azienda / Contatto (Nome) / Numero di telefono / Indirizzo e-mail
- La presentazione sarà in francese, tradotta in inglese.
- La registrazione è limitata a 5 persone per azienda.
