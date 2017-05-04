Apertura della Porte Marguerite de Navarre, nuovo accesso diretto alla stazione di Châtelet-Les Halles

Una sfida tecnica che volge al termine

I lavori, cofinanziati dalla RATP, dalla Regione Île-de-France e dalla Città di Parigi, sono stati eseguiti sul sito di un ex parcheggio, parte del quale rimane ancora. È stato quindi necessario demolire completamente la struttura esistente preservando gli edifici circostanti per creare questo nuovo accesso con una larghezza di 13 metri e una profondità di circa 20 metri. Nell'ambito della tradizione metropolitana, la Porte riprende i codici delle piccole piastrelle delle località parigine, rendendole più luminose, attraverso l'uso del vetro e dell'acciaio inossidabile spazzolato. La Porta Margherita di Navarra è una vera prodezza tecnica biglietto!

I lavori proseguiranno durante l'estate con la riabilitazione di Place Marguerite de Navarre effettuata dalla città di Parigi, mentre i due ascensori saranno messi in servizio a giugno. La stazione di Châtelet-Les Halles è già accessibile dalla strada a tutti i pubblici, grazie ai tre ascensori situati a Porte Lescot e Place Carrée.