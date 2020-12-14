Il prolungamento nord della linea 14 fino a Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France è aperto!

Zoom sul percorso del prolungamento della linea 14

Per estendere la metropolitana 14, sono state create quattro stazioni (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen e Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France) e sono stati costruiti 5,8 km di nuovi binari .

Dopo l'inaugurazione delle prime stazioni dell'estensione nel dicembre 2020, la stazione di Porte de Clichy è stata aperta il 28 gennaio 2021 per completare questa nuova porzione settentrionale della linea 14.

Nuovi collegamenti sono ora possibili per i passeggeri della linea 14, in particolare con il tram T3b, con la linea C o con la linea 13 della metropolitana.