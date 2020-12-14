Il prolungamento nord della linea 14 fino a Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France è aperto!
Zoom sul percorso del prolungamento della linea 14
Per estendere la metropolitana 14, sono state create quattro stazioni (Pont Cardinet, Porte de Clichy, Clichy Saint-Ouen e Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France) e sono stati costruiti 5,8 km di nuovi binari .
Dopo l'inaugurazione delle prime stazioni dell'estensione nel dicembre 2020, la stazione di Porte de Clichy è stata aperta il 28 gennaio 2021 per completare questa nuova porzione settentrionale della linea 14.
Nuovi collegamenti sono ora possibili per i passeggeri della linea 14, in particolare con il tram T3b, con la linea C o con la linea 13 della metropolitana.
Il prolungamento nord della linea 14 può essere riassunto in poche cifre:
- 4 nuove stazioni
- 5,8 km di nuove corsie
- 1 min 45 tra ogni metro nelle ore di punta
- 3 comuni serviti
- 96.100 abitanti e 72.000 posti di lavoro serviti
Con il prolungamento della linea 14, la linea 13 respira!
L'estensione della linea 14 fino a Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France avrà l'effetto di desaturare la linea 13, particolarmente trafficata a nord di Saint-Lazare, e migliorare le condizioni di trasporto dei suoi 610.000 utenti giornalieri.
Infatti, grazie alla sua estensione, la linea 14 rappresenta ora un'alternativa significativa per molti passeggeri della linea 13, che sarà sollevata da circa un quarto dei suoi passeggeri nella sua parte settentrionale.
Nuove stazioni pronte ad accogliervi
Con ampie scale, validatori nuovi di zecca e un'atmosfera luminosa ordinata, i nuovi resort hanno tutto. Uno sguardo alla loro architettura:
Parallelamente all'estensione, le stazioni della Metro 14 sono state modernizzate per accogliere i nuovi passeggeri nelle migliori condizioni.
Un nuovo sito di manutenzione e stoccaggio in cui sono parcheggiate e mantenute le nuove metropolitane è stato costruito anche a Saint-Ouen, nella zona di sviluppo concertato dei Docks.
Una nuova metropolitana per accompagnare l'estensione: benvenuti alla MP14!
Per accompagnare l'evoluzione della linea 14 per diversi anni (quest'ultima sarà estesa anche a sud fino all'aeroporto di Orly), è arrivata sulla linea una nuova metropolitana più lunga con 8 carrozze contro le 6 dei treni precedenti: la MP14.
I primi treni circolano sulla linea dallo scorso ottobre e i nuovi treni consegnati sostituiranno gradualmente quelli vecchi.
Le tue linee di autobus si adattano all'estensione
Per facilitare il tuo accesso alla linea e migliorare i tuoi viaggi, la tua offerta di trasporto locale si sta evolvendo.
Ecco l'elenco delle linee di autobus riorganizzate il 14 dicembre all'arrivo della linea 14 a Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France:
- Nel settore Clichy Sud, i percorsi delle linee 138, 173, 174 e 274 sono modificati e le loro frequenze sono rafforzate.
- Nel settore Clichy Nord, i percorsi delle linee 140 e 237 sono prolungati; quelli delle linee 66, 85, 173 e 340 sono modificati; La maggior parte delle frequenze su queste linee sono rinforzate.
- Nel settore di Parigi, i percorsi delle linee 28 e 163 sono prolungati; quelli delle linee 66, 94 e 341 sono modificati; Le frequenze delle linee 31 e 66 sono rafforzate.
A presto sul prolungamento della linea 14 fino a Mairie de Saint-Ouen / Région Île-de-France !