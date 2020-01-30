Apertura del sito di rimborso Navigo dopo lo sciopero interprofessionale nazionale

I biglietti t+ e i biglietti origine/destinazione, i pacchetti brevi (Mobilis, Navigo day, Tickets Jeune Week End / Forfait Jeunes Week End, Paris visite), Navigo Liberté + e il pacchetto Ametista non sono interessati.

Come verrò rimborsato?

Per gli abbonati annuali e Imagine R che pagano in rate mensili:

Il risarcimento assume la forma di un bonifico bancario (la dicitura sul tuo conto sarà "remb.navigo greve"), a meno che la richiesta non venga effettuata a metà mese: in questo caso, non ti verrà addebitato il prossimo pagamento mensile.

Il risarcimento assume la forma di (la dicitura sul tuo conto sarà "remb.navigo greve"), a meno che la richiesta non venga effettuata a metà mese: in questo caso, Per i non abbonati durante questo periodo:

In questo caso, il risarcimento ti verrà inviato tramite assegno postale.

Hai un problema con la tua richiesta di risarcimento?

La tua richiesta è stata interrotta e non riesci a raggiungere nuovamente il modulo di risarcimento?

Ecco come:

svuotare la cache del browser Web (o "Cancella dati di accesso");

tornare al sito;

Inserisci nuovamente il numero di pass e la data di nascita. Il modulo sarà accessibile e potrai convalidare la tua richiesta.



Non hai ricevuto l'e-mail di conferma?

Queste e-mail sono ben inviate, ma data l'elevata sollecitazione del sito, possono richiedere fino a diverse ore per raggiungere il loro destinatario.

Non riesci a compilare le caselle del modulo?

Ti consigliamo di utilizzare un computer per compilare questo modulo. È anche preferibile utilizzare il browser Chrome o Firefox.

Se utilizzi uno smartphone, è possibile visualizzare la versione desktop del sito (opzione disponibile nelle impostazioni di Chrome) per poter compilare il modulo.

Il team tecnico sta attualmente lavorando per migliorare la compatibilità dei diversi browser.

Un messaggio ti dice che la tua data di nascita non è corretta?



La tua data di nascita potrebbe non essere stata registrata al momento della sottoscrizione del contratto o potrebbe essere stata impostata su un valore predefinito. Puoi recarti presso l'Agenzia Servizi Navigo / Comptoirs Clubs o i Comptoirs Services Navigo per aggiornare e riprovare il giorno successivo, una richiesta.

Utilizzi un Navigo su uno smartphone e il tuo numero Calypso viene rifiutato?

In questo caso, devi inserire uno o più zeri davanti al tuo numero Calypso, per arrivare a 10 caratteri. Presto, questi zeri verranno aggiunti automaticamente dal sito.

Come promemoria: le domande possono essere presentate fino al 12 marzo 2020. Inoltre, dal 27 febbraio 2020 sarà disponibile un indirizzo email dedicato ai reclami in caso di rifiuto del risarcimento.

Grazie per la vostra gentilezza e pazienza durante questa complessa e vasta operazione di compensazione.