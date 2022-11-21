Pam: continua la regionalizzazione del servizio Pam
Cifre chiave / Il servizio Pam comprende 12.000 utenti attivi per un totale di 730.000 viaggi. Funzionamento 7 giorni su 7, tutto l'anno tra le 6:00 e le 00:00. Il WFP conta sui seguenti servizi: 630 dipendenti, 400 veicoli.
Cos'è Pam? Si tratta di un servizio di trasporto pubblico a richiesta progettato per facilitare gli spostamenti delle persone a mobilità ridotta.
Se in alcuni dipartimenti, le condizioni e le tariffe non sono le stesse da un dipartimento all'altro, questo non sarà più il caso presto: il Pam dipartimentale diventa il Pam Ile-de-France dal 1 ° aprile e continua!
Pam: Come funziona?
Il principio di Pam è che un conducente preleva una persona con mobilità ridotta, disabile o dipendente, con un veicolo adattato, per lasciarlo all'indirizzo che desidera. Se un viaggio può essere prenotato occasionalmente, è anche possibile programmare viaggi regolari, ad esempio per andare al lavoro.
Si noti, tuttavia, che se il servizio è disponibile 7 giorni su 7, dalle 6 del mattino a mezzanotte (e alle 2 del mattino il venerdì e il sabato a Parigi), le corse occasionali devono essere prenotate con almeno 48 ore di anticipo.
Per poter accedere a questo servizio, è necessario prima richiedere l'adesione all'agenzia Pam, da cui dipende il domicilio della persona che desidera beneficiare del servizio.
L'organizzazione del servizio Pam Francilien opera attraverso una governance regionale con: un unico centro servizi, due aree operative del servizio*, un controller del centro servizi e un controller del funzionamento del servizio.
Esistono due aree operative*:
- Perimetro 1: 78, 75, 92, 94 e 91, sono oggetto di un contratto che inizierà alla fine del 2022 con cambiamenti progressivi dei dipartimenti.
- Perimetro 2: 95, 93, 77, sono oggetto di un contratto che inizierà alla fine del 2023 con progressive oscillazioni dei dipartimenti.
Funzionamento più semplice, su scala regionale
Oggi, Pam non è un servizio unificato, da un dipartimento dell'Ile-de-France all'altro, le condizioni e soprattutto le tariffe non sono le stesse.
È per porre fine a queste disparità che Pam si sta gradualmente riorganizzando per offrirti un servizio unificato, in tutta l'Île-de-France.
Obiettivi: maggiore coerenza e chiarezza per tutti i 12.000 utenti attivi di Pam, che effettuano un totale di 730.000 viaggi ogni anno.
Regionalizzazione, cosa cambia?
Pam regionalizzata è: una politica dei prezzi unificata e la creazione di uno sportello unico.
Le tariffe del servizio Pam Francilien
Le tariffe saranno più precise, definite in base alla distanza del viaggio.
In precedenza, erano classificati in quattro categorie di lunghezza del viaggio. Dal 12 luglio 2023, i prezzi saranno ora classificati in nove zone tariffarie. Si va da 2 euro per una distanza compresa tra 0 e 15 km, a 14 euro per viaggi di 50 km e più.
Tabella che mostra le tariffe per persona e per viaggio in base alla distanza del viaggio in linea d'aria:
- 500 m-15 km: 2,00 euro
-15-20 km: 3,20 euro
-20-25 km: 4,00 euro
-25-30 km: 5,00 euro
- 30-35 km: 6,25 euro
- 35-40 km: 7,80 euro
- 40-45 km: 9,75 euro
-45-50 km: 12,20 euro
-50 km e +: 14,00 euro
Effettuare una prenotazione sul servizio Pam Francilien
Per quanto riguarda le prenotazioni, tutti i dipartimenti già integrati nel Pam Ile-de-France hanno uno sportello unico.
Il centro servizi Pam Ile-de-France diventa quindi, man mano che i dipartimenti entrano nel sistema, il punto di contatto privilegiato, per tutte le vostre richieste di informazioni, ma anche per registrarsi o prenotare un viaggio.
Regionalizzazione di Pam: cosa non cambia
- Come funziona il servizio
- Nessuna perdita di servizio
- Non è necessario registrarsi nuovamente
- Gli account utente passeranno automaticamente, verrà richiesta solo una convalida dei dati personali
- Le prenotazioni regolari saranno riprese. Apertura di prenotazioni occasionali 1 mese prima della data di passaggio del dipartimento al servizio regionalizzato
Île-de-France Mobilités migliora la circolazione delle persone con mobilità ridotta. Un unico centro prenotazioni per tutti i residenti dell'Ile-de-France, un servizio identico accessibile a tutti alle stesse condizioni, un prezzo unico per l'utente, indipendentemente dal luogo di residenza, + facile viaggio tra i dipartimenti con una migliore qualità del servizio
Regionalizzazione di Pam: il calendario
La regionalizzazione avverrà gradualmente, dipartimento dopo dipartimento, tra aprile 2023 e agosto 2025.
- Dal 1° aprile 2023, Val-de-Marne è incluso nel servizio Pam regionalizzato Ile-de-France,
- Dal 12 luglio 2023 ne fa parte anche Parigi ,
- Poi Essonne, dal 4 ottobre 2023
- Seine-et-Marne passerà al nuovo sistema il 16 febbraio 2024
- Yvelines e Hauts-de-Seine, 11 luglio 2024
- Seine-Saint-Denis aderirà al PAM regionalizzato dal 25 novembre 2024
- E infine, per la Val-d'Oise sarà il 1° settembre 2025