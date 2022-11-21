Pam: continua la regionalizzazione del servizio Pam

Cos'è Pam? Si tratta di un servizio di trasporto pubblico a richiesta progettato per facilitare gli spostamenti delle persone a mobilità ridotta.

Se in alcuni dipartimenti, le condizioni e le tariffe non sono le stesse da un dipartimento all'altro, questo non sarà più il caso presto: il Pam dipartimentale diventa il Pam Ile-de-France dal 1 ° aprile e continua!