Parade des Champions: tutte le informazioni per arrivarci
Un'ultima festa per tutti gli atleti medagliati, decorati dal Presidente della Repubblica, ma anche un'ultima grande festa popolare per tutti coloro che hanno fatto il successo di questi Giochi di Parigi 2024: questa è la Parata dei Campioni di sabato 14 febbraio.
Come muoversi durante la Parata dei Campioni?
Su richiesta della Prefettura di Polizia di Parigi, le seguenti stazioni saranno chiuse o non servite dalle 12:00:
- RER e metropolitana: la stazione Charles de Gaulle – Étoile sarà chiusa
- Metropolitana: le fermate Franklin D.Roosevelt, George V e Argentina non saranno servite
- metro: il traffico sarà interrotto tra Trocadéro e Charles de Gaulle - Étoile
Per quanto riguarda le tue linee di autobus, alcune potrebbero essere deviate e le fermate non servite.
Per sapere quali stazioni saranno chiuse, quali linee di autobus saranno deviate: visita il sito web Anticipate i Giochi e l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités.