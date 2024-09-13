Parade des Champions: tutte le informazioni per arrivarci

Su richiesta della Prefettura di Polizia di Parigi, le seguenti stazioni saranno chiuse o non servite dalle 12:00:

RER e metropolitana: la stazione Charles de Gaulle – Étoile sarà chiusa

sarà chiusa Metropolitana: le fermate Franklin D.Roosevelt, George V e Argentina non saranno servite

non saranno servite metro: il traffico sarà interrotto tra Trocadéro e Charles de Gaulle - Étoile

Per quanto riguarda le tue linee di autobus, alcune potrebbero essere deviate e le fermate non servite.

Per sapere quali stazioni saranno chiuse, quali linee di autobus saranno deviate: visita il sito web Anticipate i Giochi e l'applicazione mobile Île-de-France Mobilités.