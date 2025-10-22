Viaggi semplificati tra Île-de-France e Centre-Val de Loire
Un supporto, due reti
Niente più destreggiarsi tra diversi supporti per viaggiare sulle linee Parigi-Dreux e Parigi-Montargis-Gien-Briare.
Oggi, 7.000 passeggeri devono combinare due abbonamenti e due supporti separati – la carta Rémi Zen nel Centre-Val de Loire e il Navigo Annual Pass nell'Île-de-France – per i loro spostamenti casa-lavoro tra le due regioni.
Con il Navigo-Rémi Pass, un unico supporto permetterà loro di spostarsi tra le due regioni.
Navigo-Rémi Pass: quali sono i vantaggi?
- Un unico supporto comune per entrambi gli abbonamenti da presentare durante i controlli (su entrambe le reti di trasporto)
- La metà del numero di documenti amministrativi : un unico certificato da presentare al datore di lavoro per essere rimborsati
- Il Navigo-Rémi Pass può essere utilizzato nell'Île-de-France alle stesse condizioni di un Navigo Pass classico, pur essendo riconosciuto sulle rotte interessate nel Centre-Val de Loire
Chi è interessato?
Abbonati annuali Rémi Zen che hanno anche un abbonamento annuale Navigo.
Come beneficiarne?
Gli abbonati potranno registrarsi e candidarsi online a ottobre, per la messa in servizio il 3 novembre 2025.
- La ricezione del Pass verrà effettuata per posta con un adesivo ologrammato da apporre su di esso
- Le spiegazioni necessarie saranno inviate per posta entro la fine di ottobre
Quali percorsi sono interessati?
- Asse Parigi-Montargis-Gien-Briare: Dordives, Ferrières – Fontenay, Montargis, Nogent sur Vernisson, Gien, Briare
- Asse Parigi-Dreux: Marchezais-Broué, Dreux
Un altro passo verso una mobilità sempre più fluida
Il Navigo-Rémi Pass è il simbolo della cooperazione rafforzata tra la Regione Centre-Val de Loire e Île-de-France Mobilités.
Segna un nuovo passo verso la semplificazione degli spostamenti quotidiani nell'Île-de-France.