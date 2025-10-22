Viaggi semplificati tra Île-de-France e Centre-Val de Loire

© Brice Perrin - Île-de-France Mobilités

Un supporto, due reti

Niente più destreggiarsi tra diversi supporti per viaggiare sulle linee Parigi-Dreux e Parigi-Montargis-Gien-Briare.

Oggi, 7.000 passeggeri devono combinare due abbonamenti e due supporti separati – la carta Rémi Zen nel Centre-Val de Loire e il Navigo Annual Pass nell'Île-de-France – per i loro spostamenti casa-lavoro tra le due regioni.

Con il Navigo-Rémi Pass, un unico supporto permetterà loro di spostarsi tra le due regioni.

Navigo-Rémi Pass: quali sono i vantaggi?

  • Un unico supporto comune per entrambi gli abbonamenti da presentare durante i controlli (su entrambe le reti di trasporto)
  • La metà del numero di documenti amministrativi : un unico certificato da presentare al datore di lavoro per essere rimborsati
  • Il Navigo-Rémi Pass può essere utilizzato nell'Île-de-France alle stesse condizioni di un Navigo Pass classico, pur essendo riconosciuto sulle rotte interessate nel Centre-Val de Loire

Chi è interessato?

Abbonati annuali Rémi Zen che hanno anche un abbonamento annuale Navigo.

Come beneficiarne?

Gli abbonati potranno registrarsi e candidarsi online a ottobre, per la messa in servizio il 3 novembre 2025.

  • La ricezione del Pass verrà effettuata per posta con un adesivo ologrammato da apporre su di esso
  • Le spiegazioni necessarie saranno inviate per posta entro la fine di ottobre

Quali percorsi sono interessati?

  • Asse Parigi-Montargis-Gien-Briare: Dordives, Ferrières – Fontenay, Montargis, Nogent sur Vernisson, Gien, Briare
  • Asse Parigi-Dreux: Marchezais-Broué, Dreux

Un altro passo verso una mobilità sempre più fluida

Il Navigo-Rémi Pass è il simbolo della cooperazione rafforzata tra la Regione Centre-Val de Loire e Île-de-France Mobilités.

Segna un nuovo passo verso la semplificazione degli spostamenti quotidiani nell'Île-de-France.