Partecipa ai Mobility Awards 2018!

I Trofei sono aperti a tutti gli attori della mobilità nella regione Ile-de-France e a tutte le iniziative. Le autorità locali e gli operatori dei trasporti sono naturalmente chiamati a candidarsi, ma anche le aziende, le associazioni e i partner sono i benvenuti.

Per candidarsi, è sufficiente scaricare il modulo di domanda dal sito Web PDUIF www.pduif.fr quindi inviare un file completo in versione elettronica all'indirizzo [email protected] entro e non oltre il 2 marzo 2018.