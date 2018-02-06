Partecipa ai Mobility Awards 2018!
Trofei: per cosa?
Il PDUIF determina i principi che regolano l'organizzazione del trasporto di persone e merci, il traffico e il parcheggio nella regione dell'Île-de-France. Definisce le azioni da intraprendere per tutti gli attori della mobilità nell'Île-de-France: autorità locali, imprese, operatori dei trasporti, associazioni, ecc. Una delle chiavi del successo del PDUIF risiede nella mobilitazione dei molteplici attori della mobilità nell'Île-de-France. In qualità di autorità organizzatrice per la mobilità sostenibile, Île-de-France Mobilités funge da pilota e ha istituito strumenti di animazione per l'attuazione del PDUIF a tutte le scale.
I Trofei della mobilità sono lì per premiare azioni esemplari in conformità con il PDUIF. Incoraggiano l'emulazione tra gli attori condividendo ampiamente le buone pratiche in modo che possano essere replicate in tutta l'Ile-de-France.
Quest'anno i Trofei saranno all'insegna dell'innovazione. Quattro categorie sono aperte alle candidature:
- soluzioni innovative per la mobilità dei passeggeri (categoria aperta solo alle autorità locali),
- soluzioni innovative per la mobilità dei passeggeri (categoria aperta alle imprese e ad altri attori),
- soluzioni innovative per il trasporto merci,
- Soluzioni attuate per l'applicazione della riforma dei parcheggi su strada a pagamento.
Diversi trofei allineati
I Trofei sono aperti a tutti gli attori della mobilità nella regione Ile-de-France e a tutte le iniziative. Le autorità locali e gli operatori dei trasporti sono naturalmente chiamati a candidarsi, ma anche le aziende, le associazioni e i partner sono i benvenuti.
Per candidarsi, è sufficiente scaricare il modulo di domanda dal sito Web PDUIF www.pduif.fr quindi inviare un file completo in versione elettronica all'indirizzo [email protected] entro e non oltre il 2 marzo 2018.
Come vengono scelti i vincitori?
Una giuria di eletti, esperti e rappresentanti del mondo economico e associativo si riunirà per selezionare i vincitori di ogni categoria. I progetti presentati alla giuria saranno selezionati in base al loro potenziale di innovazione e alla loro coerenza con le sfide e le azioni definite dal PDUIF.
Un quinto vincitore sarà selezionato da una votazione su Internet aperta a tutti e in particolare agli attori della mobilità nell'Île-de-France.
I vincitori riceveranno il loro trofeo durante le Assises de la Mobilité che si terranno il 5 aprile 2018. Questo pomeriggio di dibattito sarà presieduto da Stéphane Beaudet, vicepresidente della regione Île-de-France e Île-de-France Mobilités.
Ogni vincitore sarà premiato con un film di 2-3 minuti che presenterà l'azione vincitrice.