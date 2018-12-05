Partecipa all'esperimento Navigo LAB

Questa fase di beta testing è necessaria e indispensabile per migliorare il servizio e garantire un'esperienza utente ottimale. È aperto ai possessori di smartphone Android NFC (dalla versione 4.4) dotati di una scheda SIM NFC fornita da Orange o Sosh.

I partecipanti al test possono acquistare e convalidare libretti di biglietti T+ ma anche pacchetti Navigo mensili e settimanali*. Alla luce dei risultati dell'esperimento, un'apertura del servizio al grande pubblico potrebbe essere effettuata nel corso del 2019.

*Inizialmente, i biglietti di trasporto saranno utilizzabili solo sulle reti RATP e SNCF.

Per + info, scopri l'animazione cliccando sull'immagine: