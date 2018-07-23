Il pass Navigo e i biglietti T+ saranno presto disponibili su smartphone

Nell'ambito del programma Smart Navigo, un programma per lo sviluppo di nuovi servizi digitali per facilitare la vita quotidiana dei viaggiatori, Île-de-France Mobilités continua il suo processo di modernizzazione della sua offerta di bigliettazione e la graduale sostituzione del biglietto magnetico con l'implementazione di nuovi supporti contactless come i telefoni cellulari. Uno dei nuovi servizi di biglietteria introdotti questa mattina consentirà ai viaggiatori di utilizzare i loro telefoni cellulari sia per l'acquisto che per la convalida del loro biglietto di trasporto.

A partire da questo autunno, Île-de-France Mobilités avvierà i primi esperimenti sull'uso del telefono come supporto per biglietti di trasporto in collaborazione con SNCF Transilien, RATP e Optile. I residenti dell'Ile-de-France dotati di cellulari compatibili potranno sperimentare l'acquisto e il caricamento di carnet di biglietti T+ e pacchetti Navigo Month e Week su smartphone utilizzando la tecnologia NFC tramite l'applicazione Navigo Lab.

Una volta effettuato l'acquisto, sarà sufficiente presentare il telefono acceso o spento davanti al terminale di controllo nel bus e nel tram e al cancello di sicurezza nella metropolitana e nel treno per convalidare il suo biglietto di trasporto. Questo verrà quindi memorizzato nella scheda SIM del telefono cellulare del viaggiatore in modo sicuro e ricercabile se necessario.

Una graduale implementazione dell'esperimento continuerà fino al lancio di un servizio commerciale aperto a tutti nel 2019. Alla fine, questo servizio sarà utilizzato da 3 milioni di utenti nell'Île-de-France. Per questi utenti, non è necessario passare attraverso i distributori automatici per acquistare biglietti e pass Navigo. Tutto quello che devi fare è avere uno smartphone compatibile NFC per acquistare il tuo biglietto di trasporto tramite l'applicazione Vianavigo e caricarlo sul tuo pass Navigo o su quello dei tuoi cari, oppure viaggiare direttamente attraverso i cancelli di controllo con il tuo telefono cellulare.

A seguito dell'ultimo aggiornamento dell'applicazione sperimentale Navigo LAB, è ora possibile per gli utenti di smartphone Samsung compatibili testare il servizio indipendentemente dal loro operatore telefonico.