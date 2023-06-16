Navigo pass smarrito o rubato? Il prezzo della sua sostituzione cambia.
Dal 1° luglio 2023, per i titolari di pacchetti Imagine R, Navigo Month and Week, Ametista, per i beneficiari della Tariffa di Trasporto Solidale e di un contratto Navigo Liberté +, saranno possibili i seguenti atti a fronte del pagamento di una somma forfettaria di 15 euro:
- Rigenerazione a seguito di smarrimento/furto* (in caso di presentazione di una denuncia di furto con violenza, la sostituzione è gratuita)
- Rigenerazione a seguito di un pass HS da parte del cliente
- Rigenerazione a seguito di un cambio di foto per comodità personale
- Rifabbricazione a seguito di confisca
- Rigenerazione a seguito di degrado volontario
*Collegandosi al proprio spazio personale, gli abbonati imagine R possono dichiarare online lo smarrimento o il furto del proprio pass, richiedere il rinnovo su internet e ritirare il nuovo pass click & collect.
Come sostituire il pass?
La dichiarazione di smarrimento o furto e la sostituzione del pass Navigo vengono effettuate presso l'agenzia commerciale dei vettori, presso alcuni sportelli RATP o Navigo SNCF Service Desk :
- dal titolare del pass Navigo dietro presentazione di un documento di identità,
- da una terza parte per conto del titolare del pass Navigo, dietro presentazione dei documenti di identità del terzo e del titolare del pass Navigo e di una procura firmata da quest'ultimo.
Per ulteriori informazioni, vedere le domande frequenti