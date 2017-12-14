Piano di miglioramento della rete di autobus dell'Île-de-France, rafforzate 90 linee di autobus
Per Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités: "Nell'ambito della "rivoluzione dei trasporti", abbiamo lavorato a lungo con i funzionari eletti locali, gli operatori dei trasporti e i viaggiatori per garantire che ci sia una migliore offerta di autobus nell'Île-de-France. Devono trascorrere più spesso, più a lungo, soprattutto di notte e nei fine settimana e tenere conto dell'evoluzione di ogni territorio, dei nuovi quartieri, delle aree occupazionali. Può anche essere una risposta immediata per i viaggiatori della periferia che non hanno accesso ad alcun mezzo di trasporto. Ecco perché modifichiamo alcune linee, ne creiamo di nuove. In due anni, abbiamo già migliorato 250 linee di autobus, con particolare attenzione alla rete di autobus notturni Noctilien, che sta aumentando e sostituendo la rete ferroviaria quando è chiusa".
Adattare il servizio alle esigenze dei viaggiatori
Al fine di offrire un servizio più continuo nel tempo e di rispondere meglio sia ai cambiamenti dei ritmi di vita che agli sviluppi urbani in corso, i miglioramenti possono riguardare:
- Più autobus nelle ore di punta per migliorare il comfort dei passeggeri,
- Più autobus durante le ore non di punta nei giorni feriali e nei fine settimana per soddisfare meglio le esigenze durante questi periodi,
- Estendere le ore serali,
- Adattare percorsi, frequenze e ampiezze per servire nuovi quartieri, servizi pubblici, aree commerciali o ricreative,
- Continuare l'implementazione del piano Noctilien con l'estensione e il rafforzamento di diversi.
Durante questo Consiglio, tenendo conto delle linee modificate della rete Noctilien, 90 linee (20 per la rete gestita dalla RATP e quasi 70 linee nelle periferie interne ed esterne) sono soggette a modifiche.
