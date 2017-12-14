Piano di miglioramento della rete di autobus dell'Île-de-France, rafforzate 90 linee di autobus

Per Valérie Pécresse, Presidente di Île-de-France Mobilités: "Nell'ambito della "rivoluzione dei trasporti", abbiamo lavorato a lungo con i funzionari eletti locali, gli operatori dei trasporti e i viaggiatori per garantire che ci sia una migliore offerta di autobus nell'Île-de-France. Devono trascorrere più spesso, più a lungo, soprattutto di notte e nei fine settimana e tenere conto dell'evoluzione di ogni territorio, dei nuovi quartieri, delle aree occupazionali. Può anche essere una risposta immediata per i viaggiatori della periferia che non hanno accesso ad alcun mezzo di trasporto. Ecco perché modifichiamo alcune linee, ne creiamo di nuove. In due anni, abbiamo già migliorato 250 linee di autobus, con particolare attenzione alla rete di autobus notturni Noctilien, che sta aumentando e sostituendo la rete ferroviaria quando è chiusa".