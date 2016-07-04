Piano di ammodernamento della rete Paris-Est
Sono proposte diverse misure a breve, medio e lungo termine per tener conto dell'aumento dell'utenza su queste linee (+3,8% all'anno tra il 2010 e il 2015 per la linea P, +2,4% tra il 2008 e il 2012 per la linea E).
Nell'ambito di questo Master Plan, molte azioni saranno intraprese nei prossimi 15 anni, tra cui:
- Infrastrutture rinnovate
- Un'offerta adattata alle esigenze dei viaggiatori
- Miglioramento delle informazioni ai passeggeri
- Stazioni ferroviarie accessibili
A più lungo termine (2025-2030)
Il piano di ammodernamento della rete Paris-Est prevede in particolare:
- Sulla linea P, l'elettrificazione del ramo La Ferté-Milon, da confermare sulla base degli studi da aggiornare;
- Sulla linea E, l'aggiunta di un treno tra Nanterre e Gagny e tra Nanterre e Val-de-Fontenay, da confermare sulla base dei conteggi effettuati nel 2016;
- Sulle linee E e P, l'estensione dei treni capolinea Chelles a Lagny, da confermare sulla base dei conteggi effettuati nel 2016.