Piano di ammodernamento della rete Paris-Est

Sono proposte diverse misure a breve, medio e lungo termine per tener conto dell'aumento dell'utenza su queste linee (+3,8% all'anno tra il 2010 e il 2015 per la linea P, +2,4% tra il 2008 e il 2012 per la linea E).

Nell'ambito di questo Master Plan, molte azioni saranno intraprese nei prossimi 15 anni, tra cui:

  • Infrastrutture rinnovate
  • Un'offerta adattata alle esigenze dei viaggiatori
  • Miglioramento delle informazioni ai passeggeri
  • Stazioni ferroviarie accessibili

A più lungo termine (2025-2030)

Il piano di ammodernamento della rete Paris-Est prevede in particolare:

  • Sulla linea P, l'elettrificazione del ramo La Ferté-Milon, da confermare sulla base degli studi da aggiornare;
  • Sulla linea E, l'aggiunta di un treno tra Nanterre e Gagny e tra Nanterre e Val-de-Fontenay, da confermare sulla base dei conteggi effettuati nel 2016;
  • Sulle linee E e P, l'estensione dei treni capolinea Chelles a Lagny, da confermare sulla base dei conteggi effettuati nel 2016.