Nuove squadre di rilevamento cinofilo: cani addestrati per rilevare esplosivi

Da 45 a 55 minuti risparmiati per i viaggiatori nella regione di Parigi

Una linea RER interrotta all'ora di punta da un pacco sospetto impiega due o tre ore per tornare al traffico normale. SNCF (SNCF Transilien e la Direzione nazionale della sicurezza) hanno lavorato, su richiesta di Ile-de-France Mobilités, al dispiegamento di 20 squadre di rilevamento cinofilo composte da un conduttore di cani associato a un cane appositamente addestrato per rilevare esplosivi.

Questo dispositivo dovrebbe consentire di effettuare una "ricerca di indizi" in 5-15 minuti, rispetto a più di un'ora in assenza di tali squadre, il che aumenterà l'efficienza delle squadre SUGE e quindi combatterà più efficacemente contro possibili atti dannosi.

L'obiettivo di dispiegamento è di 20 brigate operative entro la fine del 2017, 12 sono già sul terreno. Il costo complessivo del progetto è di 6 milioni di euro in 3 anni (dal 2017 al 2019) cofinanziato da Ile-de-France Mobilités e SNCF.