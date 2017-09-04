Nuove squadre di rilevamento cinofilo: cani addestrati per rilevare esplosivi
Dal 2014, il numero di borse e oggetti dimenticati è aumentato del 122% sulla rete Transilien con oggi più di 1500 segnalazioni all'anno, ovvero più di 4 al giorno, rafforzando così la sensazione di insicurezza e causando molti ritardi e disagi.
Da 45 a 55 minuti risparmiati per i viaggiatori nella regione di Parigi
Una linea RER interrotta all'ora di punta da un pacco sospetto impiega due o tre ore per tornare al traffico normale. SNCF (SNCF Transilien e la Direzione nazionale della sicurezza) hanno lavorato, su richiesta di Ile-de-France Mobilités, al dispiegamento di 20 squadre di rilevamento cinofilo composte da un conduttore di cani associato a un cane appositamente addestrato per rilevare esplosivi.
Questo dispositivo dovrebbe consentire di effettuare una "ricerca di indizi" in 5-15 minuti, rispetto a più di un'ora in assenza di tali squadre, il che aumenterà l'efficienza delle squadre SUGE e quindi combatterà più efficacemente contro possibili atti dannosi.
L'obiettivo di dispiegamento è di 20 brigate operative entro la fine del 2017, 12 sono già sul terreno. Il costo complessivo del progetto è di 6 milioni di euro in 3 anni (dal 2017 al 2019) cofinanziato da Ile-de-France Mobilités e SNCF.
Principi operativi delle squadre di rilevamento cinofilo
Il protocollo per il trattamento dei pacchi sospetti da parte di una squadra cinofila e la loro formazione sono stati definiti dalla Direzione della Sicurezza del Gruppo Ferroviario Pubblico, in collaborazione con le autorità pubbliche tra cui la Prefettura di Polizia di Parigi, il suo Laboratorio Centrale e il Segretariato Generale per la Difesa e la Sicurezza Nazionale (SGDSN).
Un esperimento di rilevamento di pacchi sospetti simile alla RATP
Dal 1° dicembre, la RATP sta sperimentando una nuova procedura per il trattamento degli oggetti abbandonati con il supporto di due squadre cinofile. La RATP conosce 7 pacchi sospetti al giorno, il 30% dei quali sulla RER A gestita congiuntamente con la SNCF. Questo esperimento ha riguardato, dal polo di Châtelet, 8 stazioni RER e 32 stazioni della metropolitana. La priorità per la RATP era quella di coprire la sezione centrale della RER A.
A seconda delle conclusioni fornite dalla RATP alle autorità pubbliche, Ile-de-France Mobilités studierà la possibilità di partecipare a questo sistema di sicurezza.