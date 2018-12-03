Più servizi per supportare la riprogettazione dell'offerta RER D
Per sostenere la riprogettazione della linea D, Île-de-France Mobilités si impegna a:
- 13 linee di autobus rinforzate in corrispondenza dei treni.
- Più servizi nelle stazioni di Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon e Juvisy (comfort, informazioni e sicurezza),
- Nuovi treni più moderni da settembre 2019
Uno sviluppo dell'offerta di autobus per accompagnare questo cambiamento
Île-de-France Mobilités ha condotto uno studio per rafforzare il servizio di autobus sulle diramazioni di Malesherbes, Melun rive gauche, l'Altopiano e la valle di Evry.
L'obiettivo è offrire ai passeggeri un'offerta adeguata alla riprogettazione dell'offerta della linea D e consentire loro di evitare i collegamenti a Corbeil-Essonnes o Juvisy/Viry.
Per questo, sono stati adottati diversi principi a livello di ogni stazione a sud della linea RER D:
- Offrire più collegamenti possibili con i treni della linea D o della linea C nelle ore di punta, per facilitare l'accesso alla stazione
- Consentire un collegamento in autobus più veloce con le diramazioni dirette della RER verso Parigi (Plateau d'Evry e Melun riva destra) o Viry/Juvisy e Corbeil-Essonnes, o anche il Transilien R
- Rafforzare la rete di rete durante le ore non di punta, la sera e nei fine settimana
Questo progetto, avviato il 10 dicembre 2018, riguarda 13 linee di autobus, su diverse reti tra Juvisy e il settore Milly-la-Forêt.
Questi sviluppi rappresentano oltre 770.000 chilometri commerciali aggiuntivi e un investimento di 3,5 milioni di euro all'anno.
Rafforzare il collegamento tra i 2 rami della RER D grazie al collegamento autobus Ris-Organgis e Orangis-Bois de l'Epine
Percorso della linea 418 dell'autobus. La linea 418 per rafforzare il collegamento tra le stazioni di RIS-ORANGIS e ORANGIS - BOIS DE L'EPINE.
Le linee di autobus della Val d'Essonne, al fine di offrire più collegamenti con la RER
Percorso delle linee di autobus Val d'Esonne, 201, 203, 205, 206A e 206B, 284-001, 284-002. Linee di autobus della Val d'Essonne per offrirti più collegamenti con la RER.
Percorso delle linee di autobus della Val d'Esonne. Autobus 207, 208, 209. La linea 207 per collegare i comuni di Mennecy e Ormoy alle aree occupazionali di Lisses-Villabé e alla stazione di Evry-Courcouronnes centro (RER) da Mennecy (RER D).
Le linee di autobus servono Soisy-sur-Seine e Etiolles, al fine di consentire l'accesso diretto alle stazioni di Evry-Courcouronnes Centre e Juvisy
Percorso delle linee di autobus Soisy-sur-Seine e Etoilles, autobus 7002, 303, 305. Linee di autobus che servono SOISY-SUR-SEINE e Etiolles per consentirti l'accesso diretto alle stazioni di Evry-Courcouronnes centro e Juvisy.
Un collegamento garantito alla stazione di Montgeron per i passeggeri delle linee IV e BM
Percorso della linea di autobus tra Gare de Montgeron e le linee IV e BM. L'autobus ti aspetta alla stazione di Montgeron-Crosne se la tua RER è in ritardo.
Più servizi nelle stazioni
Un importante sistema di informazione e comunicazione sarà installato nelle stazioni di Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon e Juvisy per accompagnare i viaggiatori durante il lancio di questa nuova offerta.
Investimenti significativi di 7 milioni di euro sono stati effettuati in queste stazioni da SNCF, Île-de-France Mobilités e dallo Stato per aumentare il numero di pensiline e posti a sedere sui binari, migliorare la segnaletica, rinnovare i marciapiedi, la sicurezza ma anche fornire nuovi schermi per l'informazione dei passeggeri e lo sviluppo di servizi nelle stazioni come, Ad esempio, spazi connessi.
Nuovi treni più moderni da settembre 2019
Da settembre 2019, i passeggeri delle diramazioni Malesherbes, Vallée e Littoral beneficeranno di nuovi treni (Regio2N). Questi treni di nuova generazione più affidabili sono dotati di schermi dinamici, aria condizionata, prese elettriche e telecamere a circuito chiuso per viaggi più confortevoli.
Mappa delle linee di autobus rinforzate al 10 dicembre 2018