Più servizi per supportare la riprogettazione dell'offerta RER D

Più servizi nelle stazioni

Un importante sistema di informazione e comunicazione sarà installato nelle stazioni di Corbeil-Essonnes, Viry-Châtillon e Juvisy per accompagnare i viaggiatori durante il lancio di questa nuova offerta.

Investimenti significativi di 7 milioni di euro sono stati effettuati in queste stazioni da SNCF, Île-de-France Mobilités e dallo Stato per aumentare il numero di pensiline e posti a sedere sui binari, migliorare la segnaletica, rinnovare i marciapiedi, la sicurezza ma anche fornire nuovi schermi per l'informazione dei passeggeri e lo sviluppo di servizi nelle stazioni come, Ad esempio, spazi connessi.