Sfrutta al massimo la notte di Capodanno grazie a Île-de-France Mobilités

Il 31 dicembre, metropolitane, treni, RER e autobus circoleranno tutta la notte in tutta l'Île-de-France. L'accesso sarà gratuito dalle ore 17.00 del 31 dicembre 2017 alle ore 12.00 del 1° gennaio 2017. Île-de-France Mobilités sta lanciando un'ampia campagna di comunicazione per sensibilizzare i residenti dell'Ile-de-France sull'operazione messa in atto. Tutti i dettagli del dispositivo sono disponibili sulla nostra app Vianavigo e mappe e volantini saranno distribuiti in tutte le stazioni e stazioni.

Île-de-France Mobilités ti trasporterà indietro nel 2018 e ti inviterà anche a muoverti tutta la notte al ritmo della sua playlist Deezer!