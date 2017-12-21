Sfrutta al massimo la notte di Capodanno grazie a Île-de-France Mobilités
Il 31 dicembre, metropolitane, treni, RER e autobus circoleranno tutta la notte in tutta l'Île-de-France. L'accesso sarà gratuito dalle ore 17.00 del 31 dicembre 2017 alle ore 12.00 del 1° gennaio 2017. Île-de-France Mobilités sta lanciando un'ampia campagna di comunicazione per sensibilizzare i residenti dell'Ile-de-France sull'operazione messa in atto. Tutti i dettagli del dispositivo sono disponibili sulla nostra app Vianavigo e mappe e volantini saranno distribuiti in tutte le stazioni e stazioni.
Île-de-France Mobilités ti trasporterà indietro nel 2018 e ti inviterà anche a muoverti tutta la notte al ritmo della sua playlist Deezer!
Così, 10 linee ferroviarie e RER, 6 linee della metropolitana e molte linee di autobus (Noctiliens e circuiti speciali) funzioneranno tutta la notte.
Dalle 2:15 del mattino, 6 linee della metropolitana continueranno a funzionare fino alle 5:30. Le stazioni delle linee 1, 2, 4, 6, 9 e 14 mostrate sulla mappa sottostante rimarranno aperte. Si prega di notare che non tutte le stazioni saranno servite.
Alla fine del servizio abituale, i treni e la RER circoleranno solo in direzione Parigi-periferia sui rami che appaiono sulla mappa sottostante e serviranno tutte le stazioni del loro percorso. Le linee A e B, invece, correranno in entrambe le direzioni.
La rete Noctilien, in servizio dalle 0:30 alle 5:30, sarà adattata per questa serata speciale in base ai vincoli di traffico, ai perimetri di sicurezza e oltre alla rete ferroviaria (treno-RER, metropolitana):
- circoleranno le linee di circonvallazione N01 e N02.
- le linee al capolinea di Châtelet sono modificate per adattarsi alle esigenze dei passeggeri: N21 e N122 a Gare Montparnasse, N22 a Gare de Lyon, N23 a Gare de l'Est, N24 a Gare Saint-Lazare.
- Anche due linee al capolinea Gare de l'Est sono state modificate: N144 a Gare de Lyon e N145 a Gare Montparnasse.
Le modifiche al percorso saranno specificate a bordo di tutti i veicoli su queste linee.
- Prolungamento del servizio Transdev (rete Seine-Saint-Denis): linea 601 Le Raincy – Villemomble – Montfermeil RER / Montfermeil Hôpital, linea 617 Aulnay-sous-Bois RER / Villepinte RER.
Per conoscere i dettagli dei comuni serviti, informarsi presso il vettore: transdevtra.fr.
Estensione tardiva del servizio alla rete Seine Saint-Denis