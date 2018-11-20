Cavo A: verso l'inchiesta pubblica!
A seguito della consultazione che ha avuto luogo nel 2017, nuovi studi hanno permesso di stabilire un percorso più preciso e una posizione definitiva per le stazioni future. Queste conclusioni sono state approvate all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités l'11 luglio e presentate al pubblico in un incontro pubblico il 16 ottobre. Scopri in video il percorso definitivo del cavo A:
Consultazione continua il più vicino possibile al territorio
Dal lancio del progetto, Île-de-France Mobilités ha condotto consultazioni continue nei comuni interessati dal progetto. L'obiettivo è quello di consentire agli abitanti e alle parti interessate del territorio di essere informati sulle modifiche apportate al progetto sulla base degli insegnamenti tratti dalla consultazione preliminare e dagli studi del piano di principio.
Sono stati organizzati diversi incontri: in questa occasione sono stati presentati agli abitanti il percorso scelto e le scelte di ubicazione delle stazioni. Sono stati in grado di condividere le loro domande e commenti con i responsabili del progetto. Vari mezzi di comunicazione sono a disposizione dei residenti per informarsi ed esprimersi sul progetto: sito web e pagina Facebook del progetto, newsletter distribuite su tutto il territorio ...
Prossimo passo: l'inchiesta pubblica!
Gli abitanti saranno invitati ad esprimersi sul progetto durante l'indagine di pubblica utilità! Condotta sotto l'egida di una commissione d'inchiesta indipendente – incaricata di garantire che il pubblico sia adeguatamente informato, che la procedura si svolga correttamente e che riceva le osservazioni del pubblico – l'indagine di pubblica utilità porterà, se il parere della commissione è favorevole, alla dichiarazione di pubblica utilità rilasciata dal Prefetto. Questa è l'ultima fase normativa prima del completamento del progetto e dell'avvio dei lavori.
Ci vediamo quest'inverno per partecipare a questo nuovo momento clou della vita del progetto!
Un'alternativa affidabile ed ecologica al trasporto tradizionale
Questo nuovo mezzo di trasporto soddisfa le esigenze del settore: la RD1 e le linee ferroviarie influenzano quotidianamente gli spostamenti degli abitanti, tagliando in due questo territorio della Val-de-Marne. Il cavo A offre una nuova soluzione di mobilità ai residenti con:
- Una garanzia di tempo di trasporto. Con il cavo A, la distanza di 4,5 km tra le due estremità della linea sarà coperta in 17 minuti. Senza la congestione del traffico, la puntualità e la fluidità del traffico della cabina sono così garantite.
- Maggiore accessibilità. Ciascuna delle stazioni e delle cabine del cavo A sarà accessibile al 100% alle persone con mobilità ridotta.
- Un'alternativa pulita all'auto, meno ingorghi e quindi meno inquinamento per la qualità dell'aria di tutti.
Questo mezzo di trasporto attraente e innovativo consentirà ai quartieri densamente popolati di Bois-Matar (Villeneuve-Saint-Georges) e Temps-Durables (Limeil-Brévannes) di collegare più rapidamente l'intera rete.
Il prossimo passo importante del progetto si svolgerà questo inverno con l'inchiesta pubblica, l'ultimo passo prima che il progetto si realizzi, durante il quale sarete invitati a partecipare e dare la vostra opinione.