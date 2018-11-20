Cavo A: verso l'inchiesta pubblica!

Consultazione continua il più vicino possibile al territorio

Dal lancio del progetto, Île-de-France Mobilités ha condotto consultazioni continue nei comuni interessati dal progetto. L'obiettivo è quello di consentire agli abitanti e alle parti interessate del territorio di essere informati sulle modifiche apportate al progetto sulla base degli insegnamenti tratti dalla consultazione preliminare e dagli studi del piano di principio.

Sono stati organizzati diversi incontri: in questa occasione sono stati presentati agli abitanti il percorso scelto e le scelte di ubicazione delle stazioni. Sono stati in grado di condividere le loro domande e commenti con i responsabili del progetto. Vari mezzi di comunicazione sono a disposizione dei residenti per informarsi ed esprimersi sul progetto: sito web e pagina Facebook del progetto, newsletter distribuite su tutto il territorio ...