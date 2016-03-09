Prolungamento della linea 14 della metropolitana tra Saint-Lazare e Mairie de Saint-Ouen

La TBM sarà ora smontata all'interno del tunnel e poi rimontata a Pont Cardinet per scavare questa volta verso la Porte de Clichy e poi fino alla futura stazione di Clichy-Saint-Ouen con un nuovo scudo, parte anteriore della TBM compresa la ruota di taglio. Questa seconda fase di scavo inizierà nell'estate del 2016 e si concluderà nel

Primavera 2017.

Dalla fine del 2015, una seconda perforatrice per tunnel, denominata Solenne, ha costruito un tunnel di 1390 m fino al pozzo di uscita situato in rue Marcel Cachin (Saint-Denis) attraverso la futura stazione Mairie de Saint Ouen sulla linea 14. Il completamento di questa parte del tunnel è previsto per l'estate 2016.

Questa TBM costruirà anche altre due sezioni di tunnel (500 metri) per il collegamento al sito di manutenzione e stoccaggio (SMR) che sarà situato nel nuovo quartiere Docks di Saint-Ouen e 340 m fino alla futura stazione di Clichy Saint-Ouen.