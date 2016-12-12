Prolungamento della linea 11 della metropolitana: inizio dei lavori
Miglioramento dei trasporti nel nord-est di Parigi
Questa estensione collegherà l'attuale capolinea, Mairie des Lilas, alla stazione di Rosny-Bois-Perrier, attualmente servita dalla linea E. Questa estensione si inserisce in un contesto più ampio di miglioramento dei trasporti in tutto il nord-est di Parigi con, in particolare, l'ammodernamento della linea B, l'estensione del tram 1 da Bobigny a Val de Fontenay e il tram 4 a Clichy-sous-Bois – Montfermeil, il tram 3b da Porte de la Chapelle a Porte d'Asnières, e la futura linea 15 della metropolitana.
Prolungamento della linea 11: sei nuove stazioni e nuovi treni
Sei nuove stazioni, tra cui una sopraelevata, punteggeranno il percorso: Serge Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville e Noisy-le-Sec), Montreuil-Hôpital (Montreuil e Noisy-le-Sec), La Dhuys (Montreuil, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois), Coteaux-Beauclair (stazione aerea all'incrocio di Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois) e Rosny-Bois-Perrier (Rosny-sous-Bois).
I treni circoleranno a un intervallo di 1 minuto e 45 minuti durante l'ora di punta e l'attrezzatura sarà completamente rinnovata con treni della metropolitana a cinque carrozze (nuovi treni MP14) quando l'estensione sarà messa in servizio.
Cifre chiave
- 6 nuove stazioni
- 6 km di estensione
- 7 comuni serviti
- E tempi di percorrenza più brevi:
