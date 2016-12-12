Prolungamento della linea 11 della metropolitana: inizio dei lavori

Sei nuove stazioni, tra cui una sopraelevata, punteggeranno il percorso: Serge Gainsbourg (Les Lilas), Place Carnot (Romainville e Noisy-le-Sec), Montreuil-Hôpital (Montreuil e Noisy-le-Sec), La Dhuys (Montreuil, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois), Coteaux-Beauclair (stazione aerea all'incrocio di Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois) e Rosny-Bois-Perrier (Rosny-sous-Bois).

I treni circoleranno a un intervallo di 1 minuto e 45 minuti durante l'ora di punta e l'attrezzatura sarà completamente rinnovata con treni della metropolitana a cinque carrozze (nuovi treni MP14) quando l'estensione sarà messa in servizio.