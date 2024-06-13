La linea 11 è arrivata a Rosny-sous-Bois
Dopo diversi anni di lavoro, i viaggiatori possono finalmente prendere il prolungamento della linea 11 della metropolitana per attraversare Seine-Saint-Denis fino a Rosny-sous-Bois.
Sei nuove stazioni e cinque comuni serviti
Sei nuove stazioni, distribuite lungo i sei chilometri del prolungamento verso est, collegano ora la fermata Mairie des Lilas al nuovo capolinea della stazione di Rosny-Bois-Perrier.
Lungo il percorso, cinque comuni della Seine-Saint-Denis (93) sono ora serviti :
- I Lillà
- Romainville
- Noisy-le-Sec
- Montreuil
- Rosny-sous-Bois
Un nuovo passo verso una rete metropolitana dell'Ile-de-France sempre più interconnessa con molti collegamenti e che facilita gli spostamenti da un sobborgo all'altro per risparmiare tempo e comfort per i residenti dell'Ile-de-France.
Prolungamento della linea 11: un nuovo collegamento tra l'est dell'Ile-de-France e Parigi
Con 24 minuti tra le stazioni di Châtelet e Rosny-Bois-Perrier (rispetto ai 55 minuti prima dei lavori) e il servizio di 85.000 posti di lavoro sul suo percorso, l'estensione della linea 11 semplifica notevolmente gli spostamenti quotidiani degli 1,6 milioni di abitanti di Seine-Saint-Denis.
Metropolitane di nuova generazione per la linea 11
Ora dotata al 100% di metropolitane MP14 di nuova generazione che consentono una frequenza di una metropolitana ogni 1 min 45 nelle ore di punta, la linea offre anche più comfort e prestazioni ai passeggeri.
In cifre: il prolungamento della linea 11 fino a Rosny-Bois-Perrier
- 6 km di estensione
- 5 comuni attraversati (Les Lilas, Romainville, Nois-le-Sec, Montreuil, Rosny-sous-Bois)
- 6 nuove stazioni (Serge Gainsbourg, Romainville-Carnot, Montreuil Hopital, Coteaux-Beauclair, La Dhuys, Rosny-Bois-Perrier)
- 24 minuti tra Châtelet e Rosny-Bois-Perrier (rispetto ai 55 minuti prima del prolungamento)
- 12 minuti tra Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier
- 85.000 posti di lavoro serviti
- 1 minuto e 45 tra due metropolitane nelle ore di punta