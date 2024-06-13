La linea 11 è arrivata a Rosny-sous-Bois

Dopo diversi anni di lavoro, i viaggiatori possono finalmente prendere il prolungamento della linea 11 della metropolitana per attraversare Seine-Saint-Denis fino a Rosny-sous-Bois.

Sei nuove stazioni e cinque comuni serviti

Sei nuove stazioni, distribuite lungo i sei chilometri del prolungamento verso est, collegano ora la fermata Mairie des Lilas al nuovo capolinea della stazione di Rosny-Bois-Perrier.

Lungo il percorso, cinque comuni della Seine-Saint-Denis (93) sono ora serviti :

  • I Lillà
  • Romainville
  • Noisy-le-Sec
  • Montreuil
  • Rosny-sous-Bois

Un nuovo passo verso una rete metropolitana dell'Ile-de-France sempre più interconnessa con molti collegamenti e che facilita gli spostamenti da un sobborgo all'altro per risparmiare tempo e comfort per i residenti dell'Ile-de-France.

Prolungamento della linea 11: un nuovo collegamento tra l'est dell'Ile-de-France e Parigi

Con 24 minuti tra le stazioni di Châtelet e Rosny-Bois-Perrier (rispetto ai 55 minuti prima dei lavori) e il servizio di 85.000 posti di lavoro sul suo percorso, l'estensione della linea 11 semplifica notevolmente gli spostamenti quotidiani degli 1,6 milioni di abitanti di Seine-Saint-Denis.

Metropolitane di nuova generazione per la linea 11

Ora dotata al 100% di metropolitane MP14 di nuova generazione che consentono una frequenza di una metropolitana ogni 1 min 45 nelle ore di punta, la linea offre anche più comfort e prestazioni ai passeggeri.

Due treni MP14 nell'officina di manutenzione di Rosny-sous-Bois
In cifre: il prolungamento della linea 11 fino a Rosny-Bois-Perrier

  • 6 km di estensione
  • 5 comuni attraversati (Les Lilas, Romainville, Nois-le-Sec, Montreuil, Rosny-sous-Bois)
  • 6 nuove stazioni (Serge Gainsbourg, Romainville-Carnot, Montreuil Hopital, Coteaux-Beauclair, La Dhuys, Rosny-Bois-Perrier)
  • 24 minuti tra Châtelet e Rosny-Bois-Perrier (rispetto ai 55 minuti prima del prolungamento)
  • 12 minuti tra Mairie des Lilas e Rosny-Bois-Perrier
  • 85.000 posti di lavoro serviti
  • 1 minuto e 45 tra due metropolitane nelle ore di punta