Metro: la linea 14 si estende fino a Saint-Denis e all'aeroporto di Orly
Il 24 giugno 2024, i lavori per il prolungamento della linea 14 della metropolitana stanno volgendo al termine. L'estensione della linea automatica apre finalmente le sue porte ai passeggeri.
Il collegamento principale tra il nord e il sud dell'Île-de-France, la linea 14 corre da Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) all'aeroporto di Orly (Val-de-Marne) in 21 stazioni (rispetto alle 13 prima dell'estensione).
Metro 14: una linea interconnessa con il resto della rete Ile-de-France
In soli 40 minuti, i viaggiatori possono ora prendere la linea da un capo all'altro (da Saint-Denis Pleyel all'aeroporto di Orly) e raggiungere il resto della rete di trasporto pubblico grazie a numerosi collegamenti con:
- le 5 linee RER (A, B, C, D, E)
- 3 linee di tram (T 7, 3a, 3b)
- 10 linee della metropolitana (1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13)
- 4 linee ferroviarie (H, J, L, R)
- e le future linee della metropolitana 15, 16, 17 e 18
In cifre: il prolungamento della linea 14
- 40 minuti tra Saint-Denis Pleyel e l'aeroporto di Orly
- 27 km di lunghezza totale
- 14 km a sud e 1,7 km a nord
- 2 nuovi terminal : Saint-Denis Pleyel e Orly Airport
- 8 nuove stazioni : Saint-Denis Pleyel, Maison-Blanche, Hôpital Bicêtre, Villejuif-G.Roussy, L'Haÿ-les-Roses, Chevilly-Larue, Thiais-Orly, Orly Airport.
- 85 secondi tra ogni metro nelle ore di punta (al mattino)
Nota : tutte le stazioni sono aperte ai passeggeri, ad eccezione di Villejuif-Gustave Roussy, che dovrebbe entrare in servizio nel gennaio 2025
In metropolitana fino all'aeroporto di Orly con la linea 14
Prendere la metropolitana nel centro di Parigi per andare direttamente all'aeroporto di Orly senza alcun trasferimento? Ciò è ora possibile con l'estensione della linea 14 della metropolitana a sud fino a Orly.
Quale biglietto di trasporto scegliere per arrivare all'aeroporto di Orly con la linea 14?
Sono abbonato a Navigo tutte le zone, per me il viaggio è incluso
Convalida in stazione con il tuo pass o il tuo telefono: l'accesso all'aeroporto di Orly dalla linea 14 è incluso nei pacchetti Navigo per tutte le zone, senza alcun costo aggiuntivo.
Non ho un abbonamento Navigo
Le persone che viaggiano senza abbonamento dovranno acquistare un biglietto dematerializzato "Orly Airport Ticket" a € 10,30.
Buono a sapersi
Il biglietto dell'aeroporto di Orly non può essere memorizzato sullo stesso supporto (pass o telefono) di un biglietto t+.
- Assicurati di riservare un pass specifico per loro
- Oppure caricalo sul tuo telefono, se hai già i biglietti t+ su un pass.
Dove posso acquistare il mio biglietto di trasporto?
Opzione 1 : acquisto il mio biglietto sull'app Île-de-France Mobilités
- Uso il mio biglietto direttamente dal mio smartphone (disponibile su iOS e Android)
- Oppure lo carico su un pass fisico Navigo Easy
Opzione 2 : acquisto il mio biglietto da un distributore automatico presso la stazione
- Compro il biglietto e lo carico sul mio pass fisico Navigo Easy (se ne ho già uno)
- Oppure acquisto un pass Navigo Easy caricato con il biglietto dell'aeroporto di Orly
Quali sono le altre opzioni con i mezzi pubblici per arrivare all'aeroporto di Orly?
Puoi raggiungere l'aeroporto di Orly con l'Orlybus, l'Orlyval o tramite la RER B per Antony e terminare il tuo viaggio con l'Orlyval fino all'aeroporto di Orly.