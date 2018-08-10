Prolungamento della linea 11 della metropolitana: lo spostamento del tunnel a Rosny, un passo fondamentale nei lavori

I lavori sono iniziati nel 2016, con la messa in servizio prevista per il 2022.

RATP e Île-de-France Mobilités sono responsabili congiuntamente della gestione del progetto. La RATP è responsabile del completamento dell'estensione della linea e del processo di ammodernamento delle stazioni, mentre Île-de-France Mobilités assicura che il progetto si svolga senza intoppi e che i costi e il programma siano rispettati.

Il progetto di estensione della linea 11 è finanziato dallo Stato, dalla Regione Île-de-France e dalla Société du Grand Paris rispettivamente per il 20%, il 46% e il 28%. La fase di adattamento e ammodernamento delle stazioni è sostenuta dallo Stato all'11%, dalla Regione Île-de-France al 26%, dalla città di Parigi al 29% e infine dalla RATP al 34%. L'esercizio e il materiale rotabile della linea sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.