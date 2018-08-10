Prolungamento della linea 11 della metropolitana: lo spostamento del tunnel a Rosny, un passo fondamentale nei lavori
Infatti, se la costruzione di un viadotto e di una stazione sopraelevata è necessaria per attraversare il dislivello del terreno tra le stazioni di La Dhuys e Rosny-Bois-Perrier, la metropolitana diventerà di nuovo sotterranea immergendosi sotto l'autostrada per raggiungere il futuro capolinea della linea Rosny-Bois-Perrier. Ciò richiede l'installazione di un tunnel sotto l'autostrada in tempi record per limitare il più possibile il taglio della A86.
Spostamento in dettaglio
Lo spostamento consiste nel far scorrere il futuro tunnel nella sua posizione definitiva, cioè sotto la rampa A86 > A3. Ecco le diverse fasi di questa eccezionale sfida tecnica:
- Demolizione della carreggiata A86
La struttura della rampa autostradale sarà prima smantellata, poi verrà scavato un terrapieno in una seconda fase per far posto alla struttura in cemento armato.
- L'operazione di spostamento
Il telaio del futuro tunnel viene gradualmente spinto dalla sua piattaforma alla sua posizione finale. Questa operazione dura tra le 20 e le 24 ore a seconda delle condizioni meteorologiche.
- Ricostruzione dell'autostrada
Una volta completata la svolta, la carreggiata viene ricostituita, gli elementi stradali vengono rimessi a posto, così come la segnaletica orizzontale e i guardrail, al fine di consentire una ripresa del traffico stradale il più rapidamente possibile.
Questa operazione eccezionale è stata preparata dal 2016 e sviluppata in stretta consultazione con lo Stato, i gestori delle autostrade non concesse nell'Île-de-France e le autorità locali per limitare l'impatto sugli utenti. Richiede la chiusura della rampa A86 > A3 direzione Bondy dalla sera dell'8 al 14 agosto al mattino.
Procedimento
Questa operazione eccezionale è stata condotta in poco più di 5 giorni consecutivi, dall'8 al 14 agosto. Questo breve slot, identificato come uno dei periodi più lenti dell'anno e quindi il meno impattante per gli utenti, ha rappresentato una vera e propria cronometro, durante la quale le squadre di RATP e NGE, una società di lavori pubblici, si sono alternate 7 giorni su 7, 24 ore su 24.
La demolizione dell'autostrada, lo spostamento del tunnel e la ricostruzione si sono conclusi con la riapertura della A86 martedì 14 agosto alle 3 del mattino, un'ora prima del previsto.
In questa occasione, un vasto piano di comunicazione è stato implementato a monte sulla rete stradale e sugli strumenti digitali di Île-de-France Mobilités e RATP al fine di avvertire gli utenti di questa chiusura e informarli dei percorsi alternativi a loro disposizione.
Il progetto in sintesi
Per sostenere lo sviluppo urbano della regione orientale dell'Ile-de-France, l'estensione della linea 11 prevede di servire diversi comuni caratterizzati da importanti cambiamenti: Les Lilas, Montreuil, Romainville, Noisy-le-Sec e Rosny-sous-Bois. Saranno costruite 6 nuove stazioni: Serge Gainsbourg, Place Carnot (il cui nome è provvisorio), Montreuil-Hôpital, La Dhuys, Coteaux Beauclair e Rosny-Bois-Perrier. Questa estensione comprende 6 km di nuovi binari, coperti in 12 minuti al momento della messa in servizio. L'intera linea sarà percorsa in 24 minuti da Rosny-Bois-Perrier a Châtelet contro i 55 attuali. Quasi 10.100 passeggeri utilizzeranno questa nuova estensione durante l'ora di punta mattutina.
Mappa del prolungamento della linea 11
Il nuovo materiale rotabile sarà utilizzato sulla linea 11, con Île-de-France Mobilités che ordinerà 20 nuovi treni. Quest'ultimo beneficerà in particolare di un migliore comfort e di un migliore isolamento dal rumore esterno, oltre ad avere il vantaggio di un consumo energetico ridotto del 20% rispetto alle apparecchiature precedenti (illuminazione a LED, frenata elettrica, ecc.). La ventilazione calda e refrigerata ti permetterà di provare una sensazione di benessere a bordo in qualsiasi stagione
I lavori sono iniziati nel 2016, con la messa in servizio prevista per il 2022.
RATP e Île-de-France Mobilités sono responsabili congiuntamente della gestione del progetto. La RATP è responsabile del completamento dell'estensione della linea e del processo di ammodernamento delle stazioni, mentre Île-de-France Mobilités assicura che il progetto si svolga senza intoppi e che i costi e il programma siano rispettati.
Il progetto di estensione della linea 11 è finanziato dallo Stato, dalla Regione Île-de-France e dalla Société du Grand Paris rispettivamente per il 20%, il 46% e il 28%. La fase di adattamento e ammodernamento delle stazioni è sostenuta dallo Stato all'11%, dalla Regione Île-de-France al 26%, dalla città di Parigi al 29% e infine dalla RATP al 34%. L'esercizio e il materiale rotabile della linea sono finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités.
Per seguire lo stato di avanzamento dei lavori e per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito dedicato al progetto: www.prolongementligne11est.fr/