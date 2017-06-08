Riqualificazione della stazione di Poissy: inizio della consultazione il 12 giugno 2017
Servita dalle linee A e J e da 28 linee di autobus in due stazioni degli autobus, la stazione di Poissy accoglie attualmente 33.000 passeggeri al giorno. L'utenza dovrebbe aumentare di circa il 30% entro il 2024, con l'estensione della linea E verso ovest (Eole) e l'arrivo del tram espresso 13 (Tangentielle Ouest), insieme a uno sviluppo urbano dinamico su entrambe le rive della Senna.
Ripensare la stazione di Poissy
Tuttavia, la stazione soffre di malfunzionamenti che influiscono sul comfort quotidiano dei passeggeri. È quindi essenziale ripensare il layout e il funzionamento per migliorare la qualità del servizio per i passeggeri e prepararsi all'arrivo di nuove modalità di trasporto. Lo STIF propone di attuare un programma di sviluppo intorno alla stazione per rafforzarne l'attrattiva.
Lo STIF e i finanziatori del progetto : lo Stato, la Regione Île-de-France e il Consiglio dipartimentale degli Yvelines, in collaborazione con la città di Poissy e la Comunità urbana Grand Paris Seine et Oise (GPS&O), invitano quindi gli utenti della stazione, i residenti locali, le associazioni e gli attori economici a conoscere ed esprimersi sul progetto.
Gli obiettivi sono: un migliore accesso alla stazione per pedoni, ciclisti e automobilisti; migliore intermodalità, con collegamenti più facili tra autobus / treno / tram grazie a una maggiore accessibilità per le persone a mobilità ridotta (PRM) e una segnaletica efficiente e omogenea intorno alla stazione; Un'offerta di autobus più leggibile con una semplificazione dei circuiti delle linee, o addirittura il raggruppamento in un'unica stazione degli autobus. Il progetto sarà commissionato entro il 2024.
Ciò renderà i passeggeri più comodi su base giornaliera, indipendentemente dal loro mezzo di trasporto, e il traffico sarà calmato intorno alla stazione.
Modalità di consultazione
Per maggiori informazioni:
Il sito web: www.reamenagement-gare-poissy.fr Un opuscolo informativo sui comuni di Poissy e Carrières-sous-Poissy e messo a disposizione nei municipi
Per esprimersi:
Il coupon T allegato al volantino Il modulo per la presentazione di un avviso sul sito web del progetto
Appuntamenti:
1 INCONTRO VIAGGIATORI Giovedì 22 giugno dalle 7 alle 10 nelle stazioni degli autobus nord e sud
2 LABORATORI PASSEGGIATE Visita della stazione con presentazione del progetto poi scambi e domande in sala mercoledì 28 giugno dalle 12h alle 14h e dalle 18h alle 20h
Registrazione obbligatoria tramite il sito web: www.reamenagement-gare-poissy.fr