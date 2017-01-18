Riqualificazione e creazione di 5 stazioni nell'Île-de-France

Riorganizzazione della stazione di Poissy

La stazione di Poissy è un'importante porta d'accesso alla rete ferroviaria dell'Ile-de-France (treno-rer A e linea J) utilizzata da 33.000 passeggeri al giorno. Lo sviluppo urbano del settore su entrambe le rive della Senna e l'arrivo del treno-rer E a Mantes-la-Jolie e del tram 13 Express ad Achères dovrebbero aumentare il numero di passeggeri nella stazione del 40% a medio e lungo termine.

Gli studi preliminari al progetto di ammodernamento della stazione sono stati effettuati da Île-de-France Mobilités. La futura stazione di Poissy dovrà aumentare l'attrattiva del quartiere grazie alla modernizzazione dei servizi offerti (parcheggi sicuri e identificabili), ridefinire e proteggere l'accesso e i collegamenti, riorganizzare il funzionamento delle due stazioni degli autobus.