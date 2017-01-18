Riqualificazione e creazione di 5 stazioni nell'Île-de-France
Riqualificazione della stazione di Val-de-Fontenay e del suo quartiere
Con 100.000 utenti giornalieri, la stazione di Val-de-Fontenay, la prima nella regione orientale dell'Ile-de-France e la seconda fuori Parigi dopo La Défense, è soggetta a malfunzionamenti. Saranno avviati studi per riqualificarlo.
I collegamenti tra i marciapiedi dei treni E e A sono sottodimensionati, il che porta alla loro saturazione nelle ore di punta. Con l'estensione del tram 1 e della linea 1 della metropolitana e l'arrivo della linea 15 Est, l'utenza dovrebbe aumentare del 70% entro il 2030.
Trasformazione della stazione di Saint-Denis
Con i suoi 90.000 passeggeri giornalieri, la stazione di Saint-Denis offre molti collegamenti (treno-rer D, linea H, tram 1 e 8, tre linee di autobus durante il giorno e due linee di autobus Noctilien). Tuttavia, oggi presenta difficoltà di accessibilità per le persone a mobilità ridotta e una saturazione dei collegamenti tra i diversi modi di trasporto.
Il progetto di trasformazione della stazione mira ad adeguarla ai grandi cambiamenti del quartiere e al previsto aumento dell'utenza, stimato al 60% entro il 2030. Questo progetto mira anche a migliorare l'intermodalità e i vari accessi a questo snodo di interscambio, aprire la stazione a ovest e adattare l'accesso per le persone con mobilità ridotta.
Riorganizzazione della stazione di Poissy
La stazione di Poissy è un'importante porta d'accesso alla rete ferroviaria dell'Ile-de-France (treno-rer A e linea J) utilizzata da 33.000 passeggeri al giorno. Lo sviluppo urbano del settore su entrambe le rive della Senna e l'arrivo del treno-rer E a Mantes-la-Jolie e del tram 13 Express ad Achères dovrebbero aumentare il numero di passeggeri nella stazione del 40% a medio e lungo termine.
Gli studi preliminari al progetto di ammodernamento della stazione sono stati effettuati da Île-de-France Mobilités. La futura stazione di Poissy dovrà aumentare l'attrattiva del quartiere grazie alla modernizzazione dei servizi offerti (parcheggi sicuri e identificabili), ridefinire e proteggere l'accesso e i collegamenti, riorganizzare il funzionamento delle due stazioni degli autobus.
Una futura stazione di Noisy-le-Sec ridisegnata
Il servizio alla stazione di Noisy-le-Sec sarà rafforzato e il flusso giornaliero (25.000 passeggeri al giorno oggi) aumenterà notevolmente con l'arrivo del capolinea del tram-treno 11 Express, l'estensione del tram 1 a Val-de-Fontenay, l'estensione del treno E RER a ovest verso La Défense e Mantes-la-Jolie.
Gli studi per stabilire il programma di riqualificazione della stazione saranno avviati da Île-de-France Mobilités per far fronte a questo nuovo afflusso, facilitare i collegamenti, migliorare il funzionamento della rete di autobus, ottimizzare l'inserimento della stazione nel paesaggio urbano, offrire parcheggio per diversi usi (taxi, bicicletta, drop-off, park and ride, ecc.) e migliorare la sicurezza del sito.
Creazione della nuova stazione di Bry-Villiers-Champigny
La stazione di Bry-Villiers-Champigny sarà una delle stazioni del ramo sud della futura linea 15 del Grand-Paris Express. Questa stazione della metropolitana sarà collegata al treno-rer E, alla linea P e Intercité e richiede l'interconnessione con la rete esistente dell'Ile-de-France. Il finanziamento degli studi preliminari di progetto e dell'inchiesta pubblica è stato approvato da Île-de-France Mobilités.