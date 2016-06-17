Ricarica della tua carta Navigo
- I pacchetti settimanali possono essere addebitati dal venerdì per la settimana che inizia il lunedì successivo,
- I piani mensili possono essere caricati dal 20 del mese per il mese successivo.
Naturalmente è sempre possibile ricaricarlo presso le stazioni di ricarica dei vettori, nelle stazioni e nelle stazioni, o presso i commercianti autorizzati.
Infografica: Ricarica del pass Navigo. Più di 900 banchi di vendita e informazioni nelle stazioni ferroviarie e nelle stazioni. Più di 3200 terminali automatici nelle stazioni e stazioni. Più di 500 sportelli automatici delle reti Crédit Mutuel e CIC nell'Île-de-France. Più di 1200 negozi locali dotati di un terminale di ricarica Navigo.