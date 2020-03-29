Rimborso completo dei Navigo Pass a tutti gli abbonati per il mese di aprile e i primi 10 giorni di maggio 2020
Una semplice procedura di rimborso
Per essere rimborsati è sufficiente collegarsi a una piattaforma dedicata, come quella che è stata istituita a seguito degli scioperi. Questa piattaforma è disponibile fino al 17 giugno.
Dopo tale data, non sarà più possibile presentare una nuova domanda. Se hai iniziato a presentare una domanda prima della scadenza, puoi comunque finalizzarla sulla piattaforma. L'indirizzo di supporto [email protected] rimane attivo fino al 15/07/20 per tutti i reclami.
Informazioni sull'abbonato Navigo Annual : se il mese offerto è agosto, beneficerai di un rimborso in due fasi. Pertanto, riceverai un trasferimento di € 24,80 e quindi non ti verrà addebitato il mese di luglio. Non ti verrà addebitato per due mesi consecutivi.
Il mese non detratto in questo caso non è il mese di giugno perché gli addebiti diretti erano già iniziati all'apertura della piattaforma di rimborso.
Troverai anche sulle FAQ della piattaforma le risposte alle domande pratiche su questo sito di rimborso (e-mail di conferma, termini di rimborso in base al tuo supporto, Navigo Discovery, Navigo su smartphone, ecc ...).
Un rimborso completo
Volevamo un rimborso del 100% per tutti i viaggiatori abbonati per tenere conto della situazione di tutti i residenti dell'Ile-de-France:
- Per chi volesse sospendere l'abbonamento, si tratta di un rimborso del 100% per il mese di aprile e i primi 10 giorni di maggio;
- Per coloro che sono costretti a viaggiare per l'interesse di tutti (badanti, assistenti sociali e volontari, commercianti, addetti alle pulizie e dipendenti di settori strategici...), il rimborso è anche del 100%. Sapendo che il pass è rimborsato dal loro datore di lavoro al 50%, è una spinta al potere d'acquisto e un gesto di riconoscimento.
Di seguito in questa pagina troverai i dettagli dei rimborsi per tipo di abbonamento.
#RestezChezVous
La normale procedura di sospensione degli abbonamenti non ha potuto essere utilizzata da tutti gli abbonati a causa della situazione sanitaria. Ciò avrebbe richiesto di andare in un distributore automatico o in una stazione ferroviaria per finalizzare l'operazione, e non sarebbe stato responsabile incoraggiare le persone a uscire. La salute è più importante.
Trasporti di fronte alla prova
Questo rimborso fa parte di tutte le misure messe in atto da Île-de-France Mobilités per affrontare la crisi sanitaria e sostenere i residenti dell'Ile-de-France in questo calvario: mantenere aperti i trasporti per consentire alle funzioni essenziali di muoversi, rafforzare le linee per servire gli ospedali, creare 20 linee speciali per gli ospedali parigini.
Importo del rimborso in base all'abbonamento e alla scelta delle zone
Importo del rimborso per il Navigo Annuel
- NAVIGO ANNUALE zone 1-5: € 100,00
- NAVIGO ANNUAL zone 2-3: 91,22 €
- NAVIGO ANNUAL ZONE 3-4: 88,83 €
- NAVIGO ANNUAL ZONE 4-5: 86,70 €
Importo del rimborso per il Navigo Annual Senior
- NAVIGO ANNUEL SENIOR zone 1-5: € 50,00
Importo del rimborso per il mese Navigo
- NAVIGO MENSILE zone 1-5: € 100,00
- NAVIGO MENSILE zone 2-3: 91,22 €
- NAVIGO MENSILE zone 3-4: 88,83 €
- NAVIGO MENSILE zone 4-5: 86,70 €
Importo del rimborso per ImagineR
- IMAGINE R zone 1-5: 50 €
Importo del rimborso per il mese di solidarietà Navigo 75%
- MESE SOLIDARIETA' 75% zone 1-5: € 25,00
- SOLIDARIETÀ MESE 75% zone 2-3: 22,81 €
- SOLIDARIETÀ MESE 75% zone 3-4: 20,26 €
- SOLIDARIETÀ MESE 75% zone 4-5 : 17,56 €
Importo del rimborso per il mese di solidarietà Navigo 50%
- MESE SOLIDARIETA' 50% zone 1-5: € 50,00
- SOLIDARIETÀ MESE 50% zone 2-3: 45,61 €
- SOLIDARIETÀ MESE 50% zone 3-4: 44,41 €
- MESE SOLIDARIETÀ 50% zone 4-5: 43,35 €