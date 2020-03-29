Rimborso completo dei Navigo Pass a tutti gli abbonati per il mese di aprile e i primi 10 giorni di maggio 2020

Troverai anche sulle FAQ della piattaforma le risposte alle domande pratiche su questo sito di rimborso (e-mail di conferma, termini di rimborso in base al tuo supporto, Navigo Discovery, Navigo su smartphone, ecc ...).

Un rimborso completo

Volevamo un rimborso del 100% per tutti i viaggiatori abbonati per tenere conto della situazione di tutti i residenti dell'Ile-de-France:

Per chi volesse sospendere l'abbonamento, si tratta di un rimborso del 100% per il mese di aprile e i primi 10 giorni di maggio;

Per coloro che sono costretti a viaggiare per l'interesse di tutti (badanti, assistenti sociali e volontari, commercianti, addetti alle pulizie e dipendenti di settori strategici...), il rimborso è anche del 100%. Sapendo che il pass è rimborsato dal loro datore di lavoro al 50%, è una spinta al potere d'acquisto e un gesto di riconoscimento.

Di seguito in questa pagina troverai i dettagli dei rimborsi per tipo di abbonamento.

#RestezChezVous

La normale procedura di sospensione degli abbonamenti non ha potuto essere utilizzata da tutti gli abbonati a causa della situazione sanitaria. Ciò avrebbe richiesto di andare in un distributore automatico o in una stazione ferroviaria per finalizzare l'operazione, e non sarebbe stato responsabile incoraggiare le persone a uscire. La salute è più importante.

Trasporti di fronte alla prova

Questo rimborso fa parte di tutte le misure messe in atto da Île-de-France Mobilités per affrontare la crisi sanitaria e sostenere i residenti dell'Ile-de-France in questo calvario: mantenere aperti i trasporti per consentire alle funzioni essenziali di muoversi, rafforzare le linee per servire gli ospedali, creare 20 linee speciali per gli ospedali parigini.

Importo del rimborso in base all'abbonamento e alla scelta delle zone

Importo del rimborso per il Navigo Annuel

NAVIGO ANNUALE zone 1-5: € 100,00

NAVIGO ANNUAL zone 2-3: 91,22 €

NAVIGO ANNUAL ZONE 3-4: 88,83 €

NAVIGO ANNUAL ZONE 4-5: 86,70 €

Importo del rimborso per il Navigo Annual Senior

NAVIGO ANNUEL SENIOR zone 1-5: € 50,00

Importo del rimborso per il mese Navigo

NAVIGO MENSILE zone 1-5: € 100,00

NAVIGO MENSILE zone 2-3: 91,22 €

NAVIGO MENSILE zone 3-4: 88,83 €

NAVIGO MENSILE zone 4-5: 86,70 €

Importo del rimborso per ImagineR

IMAGINE R zone 1-5: 50 €

Importo del rimborso per il mese di solidarietà Navigo 75%

MESE SOLIDARIETA' 75% zone 1-5: € 25,00

SOLIDARIETÀ MESE 75% zone 2-3: 22,81 €

SOLIDARIETÀ MESE 75% zone 3-4: 20,26 €

SOLIDARIETÀ MESE 75% zone 4-5 : 17,56 €

Importo del rimborso per il mese di solidarietà Navigo 50%