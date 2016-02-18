Potenziamento della linea di autobus espresso 67 Houdan – Saint-Quentin-en-Yvelines

Lo sviluppo di linee regolari nel Pays Houdanais, sviluppato da Île-de-France Mobilités (ex STIF) in consultazione con SITERR, fa parte di un progetto globale di ristrutturazione della rete interurbana di Rambouillet e della rete Houdanais. Altre tre linee saranno infine ristrutturate e rafforzate, diventando linee Express: linea 10 Rambouillet-Dourdan; Linea 11 Rambouillet – Ablis; e la linea 60 Rambouillet – Houdan – Mantes-la-Jolie e una linea creata, la linea 12 Rambouillet – Saint-Quentin-en-Yvelines.

La linea 67 è quindi la prima linea ad essere messa in servizio in questo contesto. Le altre linee espresse dovrebbero essere in servizio il 29 agosto. Tutte queste linee funzioneranno nelle ore di punta, ma anche nelle ore non di punta e il sabato (tranne la linea 60).

Queste linee Express saranno integrate da miglioramenti su più di trenta linee che collegano villaggi, stazioni e scuole. Saranno riorganizzati e semplificati per una migliore leggibilità dell'offerta e rafforzati soprattutto per gli utenti che si recano alla stazione.