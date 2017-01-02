Rafforzamento dell'offerta sull'autobus espresso 100 Torcy-Créteil

Le ore di punta sono state estese (dalle 15:30 nel pomeriggio), compresa la creazione di un'ora di punta a mezzogiorno tra le 12:00 e le 14:00 e l'ampiezza dell'offerta è stata migliorata la sera con un'ultima partenza da Créteil alle 21:30.

La creazione di una fermata aggiuntiva a "Bois de Grâce" a Champs-sur-Marne rafforzerà ulteriormente l'attrattiva della linea in questo quartiere densamente popolato e molto frequentato da studenti e non motorizzati.