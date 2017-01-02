Rafforzamento dell'offerta sull'autobus espresso 100 Torcy-Créteil
Île-de-France Mobilités (ex STIF) ha affidato la gestione di questa linea rafforzata a Transdev Lys per i prossimi 7 anni. Questo rafforzamento dell'offerta fa parte del Grand Paris des Bus lanciato da Île-de-France Mobilités.
Questa linea Express serve più di 72.000 abitanti, 36.000 posti di lavoro e 30.000 studenti nei campus di Créteil e Noisy-Champs. Entro il 2020, questo stesso territorio avrà più di 80.000 abitanti, 50.000 posti di lavoro e 42.000 studenti a seguito della fusione completata delle università di Créteil (UPEC) e Marne-la-Vallée (UPEM).
Un'offerta più adatta ai viaggi dei viaggiatori
Le ore di punta sono state estese (dalle 15:30 nel pomeriggio), compresa la creazione di un'ora di punta a mezzogiorno tra le 12:00 e le 14:00 e l'ampiezza dell'offerta è stata migliorata la sera con un'ultima partenza da Créteil alle 21:30.
La creazione di una fermata aggiuntiva a "Bois de Grâce" a Champs-sur-Marne rafforzerà ulteriormente l'attrattiva della linea in questo quartiere densamente popolato e molto frequentato da studenti e non motorizzati.
Un viaggio più comodo e connesso
Sulla linea 100 Torcy – Créteil, 5 nuovi autobus installati dal 1 ° gennaio, hanno una connessione Wi-Fi a bordo e prese di ricarica USB per telefoni, tablet o computer.
Per monitorare e anticipare meglio i percorsi degli autobus in tempo reale, consulta le applicazioni Zen bus e Vianavigo.