Rinnovo dei treni dell'Île-de-France

In effetti, l'età media dei treni in circolazione nell'Île-de-France alla fine del 2015 supera i 20 anni e più di 200 treni hanno più di 30 anni. Alla fine del 2015, gran parte dei treni erano obsoleti, poco accoglienti, senza connessione digitale e, per la maggior parte, non protetti da video. Alla fine del 2015, i nuovi treni Francilien (linee H, J, K, L, P) e MI09 (linea A) rappresentavano solo una flotta di 287 nuovi treni, una piccola parte dei 1200 treni della rete Île-de-France.

Per questo motivo Île-de-France Mobilités chiede agli operatori SNCF e RATP di produrre entro la fine di maggio 2016 gli elementi tecnici, di calendario e finanziari che consentiranno di prendere tutte le decisioni per rinnovare o rinnovare il materiale rotabile per le linee ferroviarie a partire dal 2016 al fine di implementare una flotta completamente rinnovata o nuova su queste linee il più presto possibile e con l'obiettivo di non oltre la fine del 2021.