Ristrutturazione dei treni sulle linee 7 e 8 della metropolitana

Treni più efficienti e confortevoli

Il finanziamento comprende lavori di ristrutturazione tecnica e il rinnovo delle finiture interne dei treni al fine di migliorare l'atmosfera generale del treno e il comfort dei passeggeri (sedili, vernici, illuminazione, finestrini, ecc.) e l'ammodernamento della livrea esterna.

Il rinnovatore, che sarà nominato dalla RATP, inizierà a svolgere servizi tecnici su 15 treni della linea 8 fino a metà 2018, quindi l'aggiornamento completo dei 71 treni della linea 7 tra la metà del 2018 e il 2022.

I servizi tecnici e commerciali (miglioramenti), sui 59 treni della linea 8, saranno oggetto di un altro accordo di finanziamento.