Ristrutturazione dei treni sulle linee 7 e 8 della metropolitana

Treni più efficienti e confortevoli

Il finanziamento comprende lavori di ristrutturazione tecnica e il rinnovo delle finiture interne dei treni al fine di migliorare l'atmosfera generale del treno e il comfort dei passeggeri (sedili, vernici, illuminazione, finestrini, ecc.) e l'ammodernamento della livrea esterna.

Il rinnovatore, che sarà nominato dalla RATP, inizierà a svolgere servizi tecnici su 15 treni della linea 8 fino a metà 2018, quindi l'aggiornamento completo dei 71 treni della linea 7 tra la metà del 2018 e il 2022.

I servizi tecnici e commerciali (miglioramenti), sui 59 treni della linea 8, saranno oggetto di un altro accordo di finanziamento.

Area di attesa con sedie davanti al treno della metropolitana
Un treno MF 77 stazione La Courneuve.

Treni rinnovati per il comfort dei passeggeri