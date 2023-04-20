La stazione ferroviaria di Saint-Michel Notre-Dame riapre le sue porte

© SNCF - Stazioni & Collegamenti
All'incrocio tra le linee B e C e le linee della metropolitana 14 e 10, la stazione di Saint-Michel Notre-Dame è un vero punto strategico della rete Île-de-France Mobilités. Situata sulle rive della Senna, la stazione di Saint-Michel Notre-Dame è utilizzata da turisti e lavoratori nella regione di Parigi e ha 32 milioni di passeggeri all'anno.

Il traffico intenso della stazione, unito agli ultimi lavori risalenti al 1989 (anno della sua interconnessione con la RER B), ha spinto Île-de-France Mobilités a intraprendere il rinnovamento delle sue varie infrastrutture effettuato da SNCF Gares & Connexions. Lavori che si concluderanno davvero nell'estate del 2023, pochi mesi dopo la riapertura al pubblico della stazione il 17 aprile.

A cosa serviranno i lavori alla stazione di Saint-Michel Notre-Dame?

Importanti lavori di ristrutturazione e sviluppo sono finanziati da Île-de-France Mobilités e realizzati da SNCF Gare & Connexions al fine di:

  • rendere la stazione più luminosa,
  • migliorare la qualità dell'aria,
  • rafforzare l'accessibilità per le persone con disabilità,
  • migliorare il viaggio del passeggero ottimizzando la visibilità e la leggibilità della stazione dallo spazio pubblico,
  • e rendere le varie infrastrutture più confortevoli e sicure.

Lavori eseguiti in modo eco-responsabile, perché il trasporto e l'evacuazione di materiale di scavo e materiali vari sono stati effettuati in barca e treno-lavoro, evitando la circolazione di oltre 1000 camion pesanti a Parigi.

© SNCF - Stazioni & Collegamenti

Cosa c'è di nuovo nella stazione di Saint-Michel Notre-Dame?

Interamente finanziati da Île-de-France Mobilités con 32 milioni di euro, i lavori alla stazione di Saint-Michel Notre-Dame hanno permesso di:

  • il rinnovo completo degli impianti elettrici,
  • il rifacimento delle scale e delle varie piattaforme,
  • migliorare l'accessibilità, con l'adeguamento delle piattaforme, l'aggiunta di un ascensore e due nuove scale mobili,
  • la creazione di 28 vetrate anti-inondazione verso la Senna sulla piattaforma RER C,
  • la creazione di passerelle vetrate per consentire alla luce naturale di entrare e migliorare la qualità dell'aria.
