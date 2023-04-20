La stazione ferroviaria di Saint-Michel Notre-Dame riapre le sue porte

All'incrocio tra le linee B e C e le linee della metropolitana 14 e 10, la stazione di Saint-Michel Notre-Dame è un vero punto strategico della rete Île-de-France Mobilités. Situata sulle rive della Senna, la stazione di Saint-Michel Notre-Dame è utilizzata da turisti e lavoratori nella regione di Parigi e ha 32 milioni di passeggeri all'anno.

Il traffico intenso della stazione, unito agli ultimi lavori risalenti al 1989 (anno della sua interconnessione con la RER B), ha spinto Île-de-France Mobilités a intraprendere il rinnovamento delle sue varie infrastrutture effettuato da SNCF Gares & Connexions. Lavori che si concluderanno davvero nell'estate del 2023, pochi mesi dopo la riapertura al pubblico della stazione il 17 aprile.