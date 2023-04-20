La stazione ferroviaria di Saint-Michel Notre-Dame riapre le sue porte
All'incrocio tra le linee B e C e le linee della metropolitana 14 e 10, la stazione di Saint-Michel Notre-Dame è un vero punto strategico della rete Île-de-France Mobilités. Situata sulle rive della Senna, la stazione di Saint-Michel Notre-Dame è utilizzata da turisti e lavoratori nella regione di Parigi e ha 32 milioni di passeggeri all'anno.
Il traffico intenso della stazione, unito agli ultimi lavori risalenti al 1989 (anno della sua interconnessione con la RER B), ha spinto Île-de-France Mobilités a intraprendere il rinnovamento delle sue varie infrastrutture effettuato da SNCF Gares & Connexions. Lavori che si concluderanno davvero nell'estate del 2023, pochi mesi dopo la riapertura al pubblico della stazione il 17 aprile.
A cosa serviranno i lavori alla stazione di Saint-Michel Notre-Dame?
Importanti lavori di ristrutturazione e sviluppo sono finanziati da Île-de-France Mobilités e realizzati da SNCF Gare & Connexions al fine di:
- rendere la stazione più luminosa,
- migliorare la qualità dell'aria,
- rafforzare l'accessibilità per le persone con disabilità,
- migliorare il viaggio del passeggero ottimizzando la visibilità e la leggibilità della stazione dallo spazio pubblico,
- e rendere le varie infrastrutture più confortevoli e sicure.
Lavori eseguiti in modo eco-responsabile, perché il trasporto e l'evacuazione di materiale di scavo e materiali vari sono stati effettuati in barca e treno-lavoro, evitando la circolazione di oltre 1000 camion pesanti a Parigi.
Cosa c'è di nuovo nella stazione di Saint-Michel Notre-Dame?
Interamente finanziati da Île-de-France Mobilités con 32 milioni di euro, i lavori alla stazione di Saint-Michel Notre-Dame hanno permesso di:
- il rinnovo completo degli impianti elettrici,
- il rifacimento delle scale e delle varie piattaforme,
- migliorare l'accessibilità, con l'adeguamento delle piattaforme, l'aggiunta di un ascensore e due nuove scale mobili,
- la creazione di 28 vetrate anti-inondazione verso la Senna sulla piattaforma RER C,
- la creazione di passerelle vetrate per consentire alla luce naturale di entrare e migliorare la qualità dell'aria.