RER B, metropolitana: 30 milioni di euro per arricchire le informazioni ai passeggeri sui binari
Metro, RER B: investimento di 30 milioni di euro
Obiettivo: armonizzare e modernizzare i display sulle piattaforme per arricchire le informazioni ai passeggeri e aggiornarle in tempo reale.
Distribuzione 2023 / 2024
Nella metropolitana, display della piattaforma al livello
Il "XX" che compare, in caso di problemi, sul display della piattaforma, invece del tempo di attesa delle due metropolitane successive: lo abbiamo sperimentato tutti. E per conoscere la natura del problema, è quindi necessario affidarsi agli annunci vocali, trasmessi nelle stazioni. Non necessariamente ideale, né molto inclusivo.
Questo è il motivo per cui il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités, riunitosi il 17 febbraio 2022, ha deciso di investire 15 milioni di euro per installare sui binari di tutte le linee della metropolitana display dello stesso tipo di quelli utilizzati sulla linea 14.
Nel 2023 e nel 2024, questi schermi, che sono più leggibili e consentono di condividere informazioni arricchite in tempo reale, saranno installati su tutte le piattaforme della metropolitana.
La RER B: come la RER A
Sulla RER B, stesso approccio! Il Consiglio di amministrazione ha votato giovedì 17 febbraio 2022 un finanziamento di 15 milioni di euro per dotare questa importante linea di schermi informativi moderni, leggibili e dinamici.
Pertanto, dal 2023 al 2024, tutte le piattaforme delle stazioni a sud della linea, tra Châtelet - Les Halles e Robinson - Saint-Rémy-lès-Chevreuses, saranno dotate degli stessi display già presenti sulla RER A. Attrezzature che hanno dimostrato la loro efficacia e sono acclamate dai viaggiatori.
Nota: sulla sezione nord della linea, tra Gare du Nord e Charles de Gaulle Airport 2 TGV, i nuovi schermi SNCF sono già in fase di installazione.
Informazioni arricchite e dinamiche per i passeggeri
In metropolitana o sulla RER B, il punto comune di questi nuovi schermi dedicati alle informazioni ai passeggeri sui binari è quello di offrire informazioni arricchite, dinamiche perché aggiornate in tempo reale, permettendo a tutti di pianificare al meglio i propri viaggi - soprattutto in caso di interruzioni.
Questo è il tipo di informazioni che possono essere condivise ora, su tutti questi schermi:
- Tempo di attesa
- Banchina di partenza
- Interruzione
- Fermata non servita
- Bus sostitutivo
- Frequenza
- Sicurezza / Salute pubblica