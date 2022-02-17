RER B, metropolitana: 30 milioni di euro per arricchire le informazioni ai passeggeri sui binari

Nella metropolitana, display della piattaforma al livello

Il "XX" che compare, in caso di problemi, sul display della piattaforma, invece del tempo di attesa delle due metropolitane successive: lo abbiamo sperimentato tutti. E per conoscere la natura del problema, è quindi necessario affidarsi agli annunci vocali, trasmessi nelle stazioni. Non necessariamente ideale, né molto inclusivo.

Questo è il motivo per cui il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités, riunitosi il 17 febbraio 2022, ha deciso di investire 15 milioni di euro per installare sui binari di tutte le linee della metropolitana display dello stesso tipo di quelli utilizzati sulla linea 14.

Nel 2023 e nel 2024, questi schermi, che sono più leggibili e consentono di condividere informazioni arricchite in tempo reale, saranno installati su tutte le piattaforme della metropolitana.